La progression de la nouvelle vague de COVID-19 semble avoir ralenti au Québec, du moins pour le moment.

La Presse Canadienne

Selon les données du ministère de la Santé publiées dimanche, le Québec rapporte 463 nouveaux cas de COVID-19, 100 de moins que la veille. Depuis le début de la pandémie, le nombre de cas s’élève désormais à 384 844.

La moyenne des sept derniers jours s’établit à 451.

Santé-Québec indique que 68 % des nouveaux cas n’ont pas été vaccinés ou ont reçu une première dose, il y a moins de 14 jours. Quand au pourcentage de nouveaux cas ayant reçu une deuxième dose de vaccin, il y a plus de sept jours, il est à 17 %.

Les autorités ne signalent aucun nouveau décès. Le bilan des victimes demeure à 11 279 morts.

Le nombre d’hospitalisations a progressé de huit pour s’établir à 98. Les autorités recensent toujours 30 patients dans les unités de soins intensifs.

« Comme on peut le voir dans les chiffres d’aujourd’hui, la hausse des dernières semaines a un impact dans nos hôpitaux. Il faut continuer d’aller chercher la 2e dose [de vaccin] le plus rapidement possible », a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

Le nombre d’éclosions actives a légèrement augmenté, passant de 189 à 190.

Ces données s’appuient sur 15 952 analyses. Le taux de positivité continue d’être inquiétant puisqu’il est passé de 2,9 % à 3,3 %.

La vaccination a fléchi : 38 086 doses, dont 32 022 deuxièmes doses, ont été administrées dans la province depuis le précédent bilan, pour un total de plus de 12,1 millions de doses. Selon Santé-Québec, 76 % Québécois âgés de 12 ans et plus ont été adéquatement vaccinés.