(Québec) Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, est « outré » et « dégoûté » par le port de l’étoile jaune chez certains manifestants s’opposant aux mesures sanitaires et au passeport vaccinal.

Tommy Chouinard La Presse

Lors d’un point de presse en marge d’une réunion du conseil des ministres mercredi, il soutenu que ce geste peut être associé à de l’antisémitisme.

« Je crois que c’est très très mal connaître notre Histoire que de faire quelque lien que ce soit entre les assauts répétés et organisés qu’ont subis les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et les efforts de protection de la population que l’on met de l’avant depuis une année et demie, a-t-il affirmé. C’est non seulement mal connaître notre Histoire, c’est un affront direct pour nos concitoyens et concitoyennes de confession juive, communauté de laquelle je suis très proche personnellement. »

Il a ajouté que « les mots (lui) manquent » pour qualifier le port de l’étoile jaune. « Je suis très poli en vous parlant… Et je le dirais autrement et dans d’autres mots si ce n’était pas que d’être en votre présence cet après-midi », a-t-il lancé aux journalistes.

Bien qu’il ne puisse « juger l’état d’esprit » de chaque manifestant qui porte l’étoile jaune, le ministre considère que ce geste « peut être associé à de l’antisémitisme ».

Il a également condamné le vandalisme de pancartes électorales de candidats de confession juive du Parti libéral du Canada, sur lesquelles des croix gammées sont apparues dans les derniers jours.

« C’est inqualifiable en 2021 » que « d’utiliser un symbole aussi fort et répugnant que la croix gammée ». « Certains diront que ce n’est qu’un graffiti. Lorsqu’il est question d’antisémitisme, il n’y a aucune manifestation qui est banale. Elles doivent toutes être condamnées de façon très vigoureuse », a-t-il affirmé.