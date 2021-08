(Québec) Le gouvernement Legault impose la vaccination aux travailleurs de la santé. Une commission parlementaire doit se tenir la semaine prochaine pour débattre de la question avec les partis d’opposition. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le masque sera aussi obligatoire en classe dans les cégeps et les universités.

Fanny Lévesque La Presse

C’était dans l’air depuis quelques jours alors que le premier ministre, François Legault, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, ne cachaient pas qu’ils envisageaient sérieusement de rendre la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Pour l’heure, quelque 90 % des employés du réseau ont obtenu une première dose du vaccin.

« Le 10 % qui reste pose un risque réel selon la santé publique », a confirmé M. Legault mardi lors d’une conférence de presse à Québec. La montée du variant Delta vient bousculer les plans du gouvernement Legault. Le premier ministre a d’ailleurs annulé mardi sa tournée des régions pour « s’attaquer à la quatrième vague ».

La mesure vise les travailleurs de la santé qui sont « en contact avec des patients ». On parle d’un contact direct d’au moins 15 minutes.

Le ministre de la Santé a confirmé que la mesure touchera aussi les employés des agences privées de placement, ceux des ressources intermédiaires, des résidences privées pour personnes âgées et les paramédicaux. Cela vise aussi les médecins.

Qu’adviendra-t-il des employés qui ne voudraient pas se soumettre à la vaccination ? « On ne peut pas se permettre de garder du personnel en contact avec des patients s’ils ne sont pas vaccinés. Donc, de ce côté-là, la recommandation de la Santé publique est très claire. Bon, ils ne pourront pas travailler. Maintenant, est-ce qu’ils seront payés ? Est-ce qu’ils seront payés en partie ? C’est des choses qu’il faut regarder et discuter », a expliqué M. Legault.

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec proposera en commission parlementaire que les employés qui refusent de se faire vacciner soient suspendus sans solde, a précisé le cabinet de M. Legault.

La commission parlementaire qui doit réunir les partis d’opposition dès la semaine prochaine à Québec permettra une consultation plus large sur la vaccination obligatoire. « On souhaite […] être capables d’entendre différents groupes, différentes personnes. Donc, avoir une consultation, une discussion, un débat sur la vaccination obligatoire, autant du côté de notre proposition, c’est-à-dire le personnel soignant, que du côté des enseignants puis des autres employés, entre autres, les employés de l’état qui sont en contact avec des citoyens », a-t-il souligné.

Pour l’heure, Québec n’a pas l’intention d’imposer la vaccination aux enseignants et fonctionnaires québécois.

Il faut rappeler que le gouvernement Legault a fait l’objet de critiques la semaine dernière pour avoir refusé de tenir un débat parlementaire sur l’imposition du passeport vaccinal au Québec, à compter du 1er septembre prochain.

Contrairement au passeport vaccinal, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé touche « l’intégrité physique » des personnes et le droit au travail, a expliqué le premier ministre pour justifier la tenue d’une commission parlementaire.

La date d’entrée en vigueur de cette mesure n’a pas encore été définie, mais le ministre Dubé a expliqué qu’il faut s’attendre à ce que cela vienne en deux temps pour permettre aux travailleurs, particulièrement du secteur privé, d’aller chercher une première dose de vaccin, puis une deuxième quatre semaines plus tard. Le ministre Dubé a évoqué les premières doses au plus tard le 1er septembre, et les secondes, le 1er octobre.

Mardi, La Presse rapportait que les principaux syndicats des travailleurs de la santé n’étaient pas prêts à appuyer la vaccination obligatoire avant de connaître les modalités d’une telle mesure. Les ressources intermédiaires (RI) craignent par ailleurs de perdre des employés alors qu’elles sont fragilisées par la pénurie de main-d’œuvre.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a affirmé le week-end dernier que le vaccin devrait être obligatoire que pour les travailleurs de la santé. Elle a dit ne pas voir la nécessité d’étendre la vaccination obligatoire à d’autres catégories d’emplois, comme les fonctionnaires de l’État ou les enseignants.

Québec solidaire s’est aussi dit en faveur de la vaccination obligatoire des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. Selon la formation, la présence du variant Delta « justifie de rendre la vaccination obligatoire pour tous les travailleurs […] ayant un contact direct ou indirect avec les patients, une clientèle vulnérable ».

Depuis la mi-avril, les travailleurs de la santé qui refusaient de se faire vacciner devaient se soumettre à « au minimum » trois tests de dépistage par semaine s’ils ne sont pas vaccinés. Selon l’arrêté ministériel du 9 avril, un employé qui refuse de se soumettre au dépistage devait être « réaffecté à des tâches » dans un milieu autre que ceux établis sur la liste.

Et si ce dernier refuse la réaffectation, cet employé ne « reçoit aucune rémunération ».

Le retour du masque

Québec a aussi confirmé que les étudiants des cégeps et des universités devront finalement porter le masque en classe, contrairement à ce qui avait été annoncé par la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann.

Le gouvernement tenait même une liste d’établissements qui n’atteignaient pas la cible de la couverture vaccinale (75 %). Ces établissements étaient visés par des mesures particulières, notamment le port du masque en tout temps.

Le premier ministre a aussi assuré qu’une mise à jour au sujet du port du masque en classe dans les écoles primaires et secondaires, mais aussi dans les services de garde, sera effectuée avant la rentrée scolaire. « C’est clair que si c’est la recommandation, on va le faire », a avancé M. Legault.

François Legault a affirmé mardi qu’il faut s’attendre à une hausse des cas dans les prochaines semaines avec la rentrée scolaire, notamment.

« Même s’il fait encore chaud, même si c’est encore l’été, la situation est inquiétante et il faut prendre des mesures », a fait valoir M. Legault. « Il y a une quatrième vague et le Québec ne sera pas, malheureusement, épargné », a-t-il ajouté.