COVID-19

Accueil partagé pour le passeport vaccinal

Si la plupart des organisations saluent l’implantation du passeport vaccinal au Québec, beaucoup restent confuses quant à la manière dont il sera appliqué. Pendant que des experts réclament une action plus rapide et plus forte, l’opposition réclame aussi plus de transparence, alors qu’on a recensé mardi 234 nouveaux cas et une hausse de 7 hospitalisations.