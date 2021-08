Alors que plusieurs cas de fraude de la preuve vaccinale se confirment avant même l’instauration du passeport vaccinal, le 1er septembre, des experts préviennent qu’il faudra s’attendre à une multiplication des stratagèmes dans les prochaines semaines. Certains appellent à un renforcement des mesures et à une forte diffusion des sanctions.

« Plus on va avancer, plus on va composer avec ces épisodes de fraude, c’est certain. Le stress augmente socialement et les gens vont commencer à faire leurs recherches Google. Le feu va prendre au baril de poudre », explique à La Presse le coordonnateur au Laboratoire de recherche en médias socionumériques (LRMS), Jonathan Bonneau.

Il affirme qu’il faudra « avoir tous les outils » pour freiner le phénomène avant de potentielles hausses de la transmission au Québec. « D’un point de vue informatique, c’est en plein le temps d’augmenter les étapes à passer pour avoir sa preuve vaccinale, comme les identifications à deux facteurs qu’on voit de plus en plus », soutient l’expert.

Lors d’un incident raconté à La Presse Canadienne par une employée du réseau de la santé qui souhaite conserver l’anonymat par crainte de représailles, un homme se serait récemment présenté à un centre de vaccination de l’Est de Montréal et aurait demandé à utiliser un isoloir mis à la disposition des gens qui craignent subir une faiblesse au moment de leur vaccination.

Ainsi protégé des regards indiscrets, l’individu aurait offert à l’infirmière un sac contenant plusieurs centaines de dollars en liquide, à condition qu’elle jette le vaccin à la poubelle et lui remette une preuve de vaccination. Confronté au refus catégorique de l’employée de se laisser corrompre, l’homme a pris la fuite quand la sécurité a été appelée.

« Le problème en ce moment est qu’il ne suffit que d’une personne, au bout de la ligne, pour falsifier un document. Si on arrive à augmenter le nombre d’individus, mais aussi de moments et de façons dont on scanne le code QR, on va arriver à légitimer le processus. Mais c’est complexe », résume Jonathan Bonneau.

À l’UQAM, le professeur Bernard Motulsky, spécialiste en communication et en gestion de crise, affirme que la communication gouvernementale doit autant être axée sur les éléments de sécurité que sur les sanctions qui seront appliquées aux fraudeurs. « On a vu plusieurs fraudes sur les tests déjà et les pénalités très sévères ont été pas mal médiatisées. Pour le passeport, ça va être la même chose. Si ça coûte cher, ça montre à quelque part qu’on prend le phénomène très au sérieux et ça en décourage certains », soutient-il.

La seule porte pour garder un niveau de confiance élevé, c’est la hauteur des mesures de sécurité et la sévérité des sanctions. C’est un peu comme les billets de banque. On sait aujourd’hui qu’il y a un filigrane et plusieurs éléments pour les protéger de la fraude. Bernard Motulsky, professeur à l’UQAM

Jonathan Bonneau, lui, ne s’en cache pas : « Les outils et le système ne sont pas suffisants ». « Il faut considérer que le gouvernement et même la recherche n’étaient pas prêts à cette crise-là. Il faut normalement des années pour mettre en place des outils très aiguisés au niveau informatique. Souvent, le gouvernement n’est donc pas prêt à réagir aussi rapidement que l’accélération de la fraude », raisonne-t-il. « Si on n’amène pas des améliorations rapides, on s’enligne vers une inutilité du passeport vaccinal. Ça va devenir comme se faire carter à 16 ans dans un bar. Il faut vraiment s’améliorer », ajoute l’expert.

Ampleur du phénomène

Le ministère de la Santé a confirmé par courriel être au courant de situations de fraude, mais reste impossible pour le moment de mesurer l’ampleur réelle du phénomène. « À ce jour, nous n’avons reçu aucune confirmation de nos partenaires de la sécurité publique de l’implication d’un employés du réseau », a-t-on indiqué à ce sujet.

Relancé quant à savoir si cela veut dire que des soupçons pèsent sur des employé(e)s, voire que des enquêtes ont été ouvertes, le ministère a passé la balle au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Son porte-parole, Carl Thériault, a confirmé par courriel qu’il « y a eu récemment une tentative de corruption dans un de nos sites de vaccination ». Il a refusé d’en dire plus « afin de ne pas nuire à l’enquête policière en cours ».

Une porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a aussi indiqué qu’il « y a eu récemment quelques tentatives de fraudes dans nos sites de vaccination ». Elle ajoute que « nos employés ont été sensibilisés à ce sujet et sont très vigilants ».

Les employés auraient été prévenus que le ministère est en mesure de détecter l’émission inappropriée de preuves vaccinales, par exemple en dehors des heures de travail et à l’extérieur des centres de vaccination, et que des sanctions graves pouvant aller jusqu’à la radiation professionnelle sont possibles en cas d’infraction, a indiqué la même source sous le couvert de l’anonymat. Québec assure qu’il « y a un contrôle des accès serrés » au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux et du réseau de la santé et des services sociaux pour empêcher l’émission frauduleuse, ou à tout le moins inappropriée, de preuves vaccinales.

