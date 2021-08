Alors que la tendance à la hausse de la COVID-19 se poursuit au Québec, la Santé publique de Montréal s’inquiète de la hausse du nombre d’hospitalisations et appelle à la vaccination des 12-17 ans d’ici la rentrée scolaire. Québec, de son côté, reconnaît que la campagne de vaccination « est passée à une autre étape ».

« Il faut maintenant convaincre les personnes qui ne sentent pas l’urgence d’être vaccinées, de recevoir leur deuxième dose ou qui sont encore ambivalentes à être vaccinées. Il est donc normal qu’on n’enregistre pas le même nombre de vaccins administrés que dans les semaines précédentes », explique la porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) Marie-Louise Harvey.

Quoi qu’il en soit, la cadence reste bonne, estime le gouvernement. En ce moment, le Québec « enregistre 71 % de sa population vaccinée, ce qui place la province dans les endroits ayant les meilleurs taux » dans le monde, selon le Ministère.

Comme les Québécois reviennent de vacances, le gouvernement Legault prévoit « que [de nombreux] vaccins seront administrés à la suite de la fin des congés estivaux ». « Dans les sept prochains jours, on enregistre 268 647 rendez-vous à venir pour la première et la deuxième dose », indique à ce sujet Mme Harvey.

En outre, 264 378 personnes « ont toujours leur rendez-vous en septembre alors qu’il pourrait être devancé dès maintenant ». « Nos équipes posent plusieurs actions pour joindre ces personnes et les encourager à déplacer leur rendez-vous pour ce mois-ci », poursuit la porte-parole.

Au Québec, les 369 nouveaux cas rapportés jeudi portent à 321 la moyenne calculée sur sept jours. Le bilan des décès, lui, demeure stable ; aucune mort n’a été signalée jeudi. Le nombre d’hospitalisations a par ailleurs continué d’augmenter jeudi, avec un bond marqué de 14, soit 81 au total. On compte 28 personnes aux soins intensifs, soit 6 de plus que la veille.

Au chapitre de la vaccination, 44 137 doses supplémentaires ont été administrées. Sur ce nombre, 42 498 l’ont été en 24 heures tandis que 1639 l’ont été avant le 11 août, ce qui porte le bilan à 11,6 millions de doses administrées au Québec. Environ 9000 personnes ont reçu une première dose mercredi, contre 6000 la veille. Plus de 12 000 rendez-vous ont aussi été pris pour obtenir une première dose jeudi. Par ailleurs, le nombre de tests de dépistage réalisés le 10 août s’est élevé à 17 494.

À Montréal, une hausse qui inquiète

Le tiers des jeunes Montréalais de 12 à 17 ans n’ont toujours pas reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19 et environ 60 % d’entre eux n’ont pas leur deuxième dose, a prévenu jeudi la Santé publique de Montréal, en appelant les adolescents à aller se faire vacciner « avant la rentrée ».

« On sait qu’il y a encore à peu près le tiers de nos ados, de nos 12-17 ans, qui n’ont pas encore leur première dose de vaccin, et on sait qu’il y a environ 60 %, donc 6 ados sur 10, qui n’ont pas leur deuxième dose. Ces vaccins-là sont accessibles, sont disponibles, et tout le monde qui se fait vacciner d’ici la rentrée contribue à cet effort-là », a soutenu le Dr David Kaiser, de la Santé publique de Montréal.

Il affirme qu’on observe « une petite augmentation du nombre d’hospitalisations » à Montréal depuis quelques jours. « Pour nous, c’est vraiment un signal qu’on ne va pas dans la bonne direction à trois semaines de la rentrée. »

Devant une hausse des nouveaux cas de COVID-19 « plus importante » qui s’est observée dans la dernière semaine, la Santé publique de Montréal invite aussi la population à continuer de se plier aux mesures de base. « On n’est pas sortis du bois. On n’est pas à la fin de la campagne de vaccination », soutient le Dr Kaiser, qui rappelle que le port du masque à l’intérieur et le respect de la distanciation physique s’imposent toujours.

Au cours des dernières semaines, le tiers des nouvelles infections recensées à Montréal provenaient de « voyageurs hors Canada », a aussi indiqué l’expert. « C’est très important parce que c’est aussi comme ça qu’on voit rentrer beaucoup de nos cas de variant Delta », a-t-il nuancé.

« Là-dedans, malheureusement, il y a aussi des voyageurs doublement vaccinés qui n’ont pas l’obligation de s’isoler. Alors là, il y a un message de prudence. Même vacciné, si on revient de voyage, on peut être à risque de transmettre le virus », a-t-il aussi souligné.

