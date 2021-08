Le passeport vaccinal s’appliquera au Québec dès le 1er septembre dans les bars, restaurants et gyms, ainsi que dans les festivals et « lieux intérieurs de grande activité », mais ne sera pas exigé dans les commerces de détail. Québec lancera mercredi des projets pilotes pour tester son application mobile encadrant l’opération.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal », a expliqué le ministre de la Santé Christian Dubé, lors d’une conférence de presse tenue à Montréal en début d’après-midi mardi, en affirmant que la présence du variant Delta — combinée à la rentrée et la hausse des cas — appelle à des actions fortes.

Selon le ministre, l’objectif est que le passeport « permette aux personnes adéquatement vaccinées d’avoir accès aux évènements publics à fort achalandage et activités à haut taux de contact de socialisation, pour des activités non-essentielles ».

« On pense entre autres à des festivals et lieux intérieurs de grande activité, ou des lieux de grande socialisation, donc les bars, les restaurants et les gyms, par exemple. Pour le moment, le passeport ne s’appliquera pas aux commerces de détail », a-t-il énuméré.

L’idée, et elle est très simple, c’est de donner accès à ces lieux seulement aux personnes pleinement vaccinées à compter du 1er septembre, au lieu de les fermer par confinement. Christian Dubé, ministre de la Santé

Pour « bien se préparer dans les prochaines semaines », Québec mènera des tests d’application du code QR. Un premier projet pilote sera mené ce mercredi et jeudi, à Québec, au restaurant La Cage-Brasserie sportive du Centre Lebourgneuf. La semaine suivante, l’exercice sera répété au gym Éconofitness Vimont à Laval. Le but sera de bien évaluer la performance de l’application gratuite, qui sera lancée pour encadrer le passeport.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Notons que les employés des établissements commerciaux, eux, ne seront pas tenus d’obtenir le passeport vaccinal et d’être doublement vaccinés. « On ne peut pas l’exiger », a dit le ministre Dubé, en se référant aux principes du Code du travail du Québec. « Cela dit, ces employés-là sont souvent aussi des clients de bars ou autres. Et pour aller faire des activités, ils doivent se faire vacciner », a-t-il avancé.

Le ministre Dubé ainsi que le conseiller médical stratégique à la Direction générale de santé publique, le Dr Yves Jalbert, et la conseillère stratégique à la campagne de vaccination, Caroline Roy, ont été momentanément évacués de la salle de conférence après qu’un homme n’étant pas autorisé s’y soit introduit. Il a réclamé la tenue d’un « débat public » sur le passeport vaccinal, avant d’être évacué par la sécurité.

Un million de personnes à vacciner

Le ministre a aussi prévenu que « dans les derniers jours, avec la hausse des cas, mais aussi particulièrement aujourd’hui avec la hausse des hospitalisations, il faut vraiment suivre la situation de très près ». « Non seulement la situation est marquée par une hausse des cas dans les deux dernières semaines, mais aussi une hausse de la présence du variant Delta au Québec », a-t-il prévenu.

Comme François Legault l’avait fait la semaine dernière, M. Dubé a indiqué que « le Québec ne pourra pas échapper à la quatrième vague », disant toutefois souhaiter « qu’elle fasse le moins de dommages possibles dans nos hôpitaux ».

À l’heure actuelle, 84 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin, et 70 % ont eu leur deuxième dose. « Il nous manque 400 000 deuxièmes doses pour atteindre notre objectif initial de 75 % de personnes pleinement vaccinées dans toutes les tranches d’âge », a soutenu le ministre.

Québec rapporte avoir vacciné 6,3 millions de personnes avec une première dose et 5,2 millions avec une deuxième dose. « Pour s’assurer que tout le monde ayant reçu une première dose en reçoive une deuxième, il nous manque donc 1,1 million de personnes à vacciner d’ici le 31 août, soit dans les 20 prochains jours », a illustré Christian Dubé, en se montrant optimiste.