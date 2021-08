Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce de l’Ontario, Rocco Rossi, a affirmé qu’un système de passeport vaccinal serait un moyen d’éviter un autre confinement et d’accélérer une reprise de l’économie.

(Toronto) Le nombre de cas de COVID-19 semble être à nouveau à la hausse en Ontario et des associations d’affaires réclament un système de passeport vaccinal afin d’éviter un autre confinement.

Allison Jones La Presse Canadienne

L’Ontario a signalé une augmentation des taux de positivité et plus de 300 nouveaux cas de COVID-19 au cours des quatre derniers jours, dont plus de 400 dimanche – des niveaux jamais vus depuis la mi-juin.

Le premier ministre Doug Ford a rejeté les appels d’associations médicales, politiques et d’affaires à mettre en place un système de passeport vaccinal pour les activités non essentielles, affirmant qu’il ne voulait pas d’une « société divisée ».

Mais tout en affirmant qu’il « n’appuie pas les confinements », il n’a pas non plus exclu d’avoir à en imposer un autre.

Ryan Mallough, de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a déclaré que son association appuierait un système de passeport vaccinal si c’est ce qui permettrait d’éviter un nouveau confinement, mais que le gouvernement doit être très clair sur les responsabilités des employeurs et des employés.

Quoi qu’il en soit, les entreprises ontariennes doivent voir le plan face à l’augmentation des cas et quels seront les seuils pour un confinement, a déclaré M. Mallough. Auparavant, l’augmentation des cas se traduisait par l’imposition de mesures sanitaires, mais il se demande ce que cela signifie maintenant que la province a une couverture vaccinale relativement bonne.

« Tout le monde regarde ces chiffres comme un faucon, a-t-il déclaré. Nous avons été conditionnés à le faire au cours des 17 derniers mois, mais que signifient les chiffres qui augmentent maintenant ? »

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce de l’Ontario, Rocco Rossi, a affirmé qu’un système de passeport vaccinal serait un moyen d’éviter un autre confinement et d’accélérer une reprise de l’économie.

Il a reproché au premier ministre de laisser planer la possibilité d’un autre confinement tout en rejetant la mise en place d’un passeport vaccinal en raison de préoccupations concernant les droits individuels.

« Si vous acceptez par l’utilisation du confinement que la société ait le droit de limiter les droits individuels, alors nous devrions chercher des outils pratiques qui sont le moindre de deux maux et nous pouvons tous convenir que le plus grand danger pour les droits individuels dans la société est un confinement à grande échelle, qu’aucun de nous ne souhaite revivre. »

Une demande de commentaires du bureau du premier ministre sur le passeport vaccinal a engendré une réponse d’une porte-parole de la ministre de la Santé Christine Elliott.

« Nous avons clairement indiqué que le gouvernement ne rendra pas les vaccins obligatoires en Ontario, a écrit Alexandra Hilkene. Certains établissements et/ou entreprises peuvent exiger une preuve de vaccination, c’est pourquoi tout le monde reçoit une confirmation de sa vaccination contre la COVID-19 après sa première et sa deuxième dose. »

La Chambre de commerce du Canada et la Chambre de commerce de Toronto se sont également prononcées en faveur du passeport vaccinal comme moyen d’éviter les confinements. Des associations du milieu de la santé telles que l’Association médicale de l’Ontario et l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario ont également réclamé son utilisation.

Le groupe consultatif de la table scientifique de la province a déclaré que le passeport vaccinal permettrait aux établissements à haut risque de rouvrir plus tôt avec une plus grande capacité et aiderait à planifier les futures vagues du virus. Cependant, il a également noté qu’il n’y avait aucune preuve liant l’impact du passeport vaccinal à la couverture vaccinale ou à la transmission du virus.

Le Québec a annoncé jeudi qu’il introduirait un système de passeport vaccinal, et le ministre de la Santé a déclaré que 11 519 personnes avaient pris rendez-vous pour la première dose ce jour-là, soit le double du nombre de jours précédents.

Le professeur de sciences politiques à l’Université McMaster Peter Graefe a déclaré qu’il ne pensait pas que le premier ministre Ford changerait d’avis à moins que plusieurs autres provinces ne mettent en œuvre des systèmes similaires.

« Je pense que son problème est qu’il s’agit d’un nombre relativement restreint de personnes qui sont vraiment sceptiques quant aux vaccins ou qui sont vraiment opposées à l’idée d’un passeport vaccinal », a-t-il déclaré.

« Mais c’est tout de même une partie importante de sa base. Il cherche à essayer de gagner 35 % de l’électorat, il y a peut-être 10 ou 15 % [qui)] qui ont des opinions tranchées sur le sujet, et je ne pense pas qu’il se sent qu’il peut, vous savez, risquer de perdre leur appui. »

L’Ontario a signalé 325 nouveaux cas de COVID-19 lundi après avoir effectué plus de 15 800 tests.

Il y avait 113 patients aux soins intensifs atteints d’une maladie grave liée à la COVID-19 et 70 personnes sous respirateurs.

La santé publique de l’Ontario affirme que de la fin juin à la fin du mois dernier, les personnes non vaccinées étaient huit fois plus susceptibles d’être infectées par la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées.