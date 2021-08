759 nouveaux cas et un décès ce week-end

La propagation de la COVID-19 a poursuivi sa progression le week-end dernier, avec 759 nouveaux cas vendredi, samedi et dimanche, soit 253 cas quotidiens en moyenne. Québec rapporte aussi un nouveau décès et une baisse des hospitalisations, avec 55 patients traités, dont 14 aux soins intensifs, soit un de moins que lors du dernier bilan, vendredi.

La Presse

Avec 97,9 cas actifs par 100 000 habitants, c’est toujours la région de Trois-Rivières qui est actuellement la plus touchée par la pandémie.

Du côté de la vaccination, la province fait état de 29 657 nouvelles doses de vaccin administrées. À ce jour, 84 % des 12 ans et plus ont donc reçu au moins une dose de vaccin et 70 %, deux doses.

Dans son bilan, Québec annonce la livraison de 167 310 doses de Pfizer cette semaine. Il s’agit de la dernière livraison de vaccins prévue.