COVID-19

Ottawa recommande de vacciner plus de 80 % de la population admissible

Ottawa recommande désormais de vacciner plus de 80 % des Canadiens dans chacune des tranches d’âge admissibles devant la croissance du variant Delta. Ce dernier inquiète de plus en plus les autorités sanitaires, notamment aux États-Unis, en raison de sa contagiosité élevée.