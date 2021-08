Le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, a indiqué mercredi que de nombreuses régions du pays ont rouvert trop rapidement l’année dernière, provoquant une deuxième vague dangereuse et dévastatrice au sein des communautés autochtones.

(Winnipeg) Le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Marc Miller, craint que les provinces qui assouplissent leurs mesures sanitaires ne provoquent une quatrième vague, alimentée par le variant Delta, dans les communautés autochtones.

M. Miller a indiqué mercredi que de nombreuses régions du pays ont rouvert trop rapidement l’année dernière, provoquant une deuxième vague dangereuse et dévastatrice au sein des communautés autochtones.

L’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba assouplissent actuellement leurs mesures sanitaires, notamment l’obligation de porter le masque. Or, plus de 33 000 cas de COVID-19 ont été enregistrés jusqu’ici dans les réserves autochtones, la grande majorité dans ces provinces des Prairies.

M. Miller a indiqué mercredi que la vaccination des Autochtones était en progression, mais il a aussi rappelé qu’une grande partie de cette population, en particulier dans les réserves, est constituée d’enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas admissibles à la vaccination.

Le ministre a rappelé que les problèmes de maisons surpeuplées, notamment, font que de nombreuses populations autochtones demeurent plus à risque d’infections et de graves conséquences si une autre vague de COVID-19 se produit.