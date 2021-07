COVID-19

Île de Montréal

Vaccination à deux vitesses

Si la vaccination était une course, les arrondissements et municipalités de l’île de Montréal n’auraient pas le même point de départ. Dans l’Ouest-de-l’Île, ils partiraient à quelques mètres de la ligne d’arrivée, avec une population vieillissante et à plus haut revenu. Dans le nord, avec une plus grande proportion de personnes à faible revenu et issues de l’immigration, il s’agirait plutôt d’une course à obstacles.