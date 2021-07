Un nouveau site de vaccination sera installé à La Ronde vendredi et samedi, sur l’île Sainte-Hélène, dans le but d’accélérer l’administration de premières et deuxièmes doses chez les jeunes Montréalais en particulier, à quelques semaines de la rentrée.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Où se trouvent les jeunes en vacances cet été ? Sans doute à La Ronde ! Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Centre, est heureux d’accueillir les visiteurs sur le site de La Ronde afin de leur offrir la vaccination 1re ou 2e dose sans rendez-vous », a en effet annoncé la Santé publique de Montréal, jeudi matin.

Les autorités précisent qu’autant la vaccination de première et de deuxième dose sera offerte, et ce pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus. Les jeunes de 12 et de 13 ans devront toutefois « être accompagnés d’un parent », comme convenu dans les lois gouvernementales, rappelle-t-on.

Par ailleurs, les personnes qui ont reçu leur première dose il y a 4 semaines ou plus « peuvent en profiter pour devancer leur rendez-vous de deuxième dose directement sur place », a du même coup confirmé la Santé publique. La clinique de La Ronde sera ouverte entre 10 h et 17 h, ce vendredi et ce samedi.

En date de mercredi, 70,6 % des Québécois âgés de 16 à 29 ans avaient déjà reçu une première dose, et 38,9 % d’entre eux étaient complètement vaccinés.

Si on ne tient que compte des cégépiens et des universitaires, plus de 80 % d’entre eux ont reçu leur première injection et une majorité ont aussi déjà reçu leur deuxième dose ou pris rendez-vous pour l’obtenir.

Le tout survient alors que Québec a annoncé mercredi sa volonté de « garder le cap » sur sa feuille de route dans les cégeps et des universités cet automne : les étudiants pourront retourner sur les campus dès la prochaine rentrée scolaire.

Même si l’objectif d’avoir vacciné 75 % des 16-29 ans n’est pas encore atteint, les taux de vaccination chez les étudiants sont « très encourageants », a indiqué le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann. Une annonce devrait avoir lieu à ce sujet au courant de la semaine prochaine.