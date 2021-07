Le Canada a désormais assez de vaccins contre la COVID-19 pour vacciner pleinement tous les Canadiens admissibles, a annoncé mardi le premier ministre, Justin Trudeau. Le pays a reçu jusqu’à maintenant plus de 66 millions de doses de vaccin.

Fanny Lévesque La Presse

« En quelques mois, on est passés des premières doses aux personnes les plus vulnérables à plus de 80 % des Canadiens admissibles qui ont maintenant reçu leur première injection. Le Canada continue d’être en tête du classement mondial », s’est réjoui le premier ministre canadien de passage mardi à Moncton au Nouveau-Brunswick.

« Aujourd’hui, je peux vous annoncer que le Canada a maintenant reçu assez de vaccins contre la COVID-19 pour que toutes les personnes admissibles puissent être pleinement vaccinées. […] Bien entendu, quand plus de gens deviendront admissibles, on s’assurera que des doses seront disponibles pour eux aussi. Cette étape importante nous rappelle tout le chemin parcouru », a-t-il rappelé devant les journalistes.

Ottawa a promis qu’il continuerait d’aider les provinces et territoires à distribuer les doses de vaccin. M. Trudeau a encouragé une fois de plus les Canadiens à se faire vacciner pour « protéger tout le monde ». Interrogé sur le fait que certaines provinces avaient des doses en trop, le premier ministre a indiqué que son gouvernement « regarde des façons pour motiver » les gens à aller chercher leurs doses de vaccin.

« On comprend qu’il y a encore des gens qui hésitent, mais les vaccins sont sécuritaires et efficaces. [La vaccination est le moyen pour traverser] la pandémie. On voit ce qui se passe avec le variant Delta en Europe, où parmi les populations qui sont moins vaccinées ou qui sont sous vaccinées, il y a des éclosions importantes et ça cause d’importants problèmes », a-t-il indiqué.

La Presse rapportait mardi que le Québec devrait avoir au moins 1 million de vaccins en trop après avoir vacciné pleinement sa population. Les experts craignent un gaspillage alors que des pays peinent à recevoir le précieux produit. À ce sujet, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a souligné que le Canada planchait sur « deux voies » à la fois.

La première étant de s’assurer que le pays dispose de suffisamment de doses pour protéger sa population et qu’ensuite, le Canada contribue à l’approvisionnement de certains pays en difficulté. Elle n’a pas précisé quelle pourrait être la marche à suivre pour les provinces qui recevront trop de doses.

Près de 80 % (79,66 %) des Canadiens de 12 ans et plus ont obtenu une première dose de vaccin alors que 57,45 % de la population canadienne (12 ans et plus) a été pleinement vaccinée.

Il a profité de sa tribune pour féliciter les athlètes olympiques à Tokyo. Il a souligné particulièrement la performance des athlètes féminines qui ont décroché huit médailles — la totalité de la récolte canadienne jusqu’à présent.