Les nouveaux cas de COVID-19 demeurent relativement stables au Québec, la province en ayant enregistré 239 au cours des trois derniers jours. Un décès s’est également ajouté au bilan provincial tandis que le nombre de personnes hospitalisées a légèrement diminué.

Pierre-André Normandin La Presse

Les 239 nouveaux cas rapportés depuis trois jours —99 samedi, 79 dimanche et 61 lundi— portent la moyenne quotidienne à 74 nouveaux cas par jour. La tendance est relativement stable depuis près de deux semaines.

Avec un décès supplémentaire, la tendance demeure à moins d’un décès par jour en raison de la COVID-19.

On recense présentement 78 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit six de moins que vendredi. Du nombre, 23 se trouvent aux soins intensifs, soit deux de moins.

La vaste majorité des personnes hospitalisées ces quatre dernières semaines n’étaient pas adéquatement vaccinées. Des 106 personnes hospitalisées durant cette période, 60 % n’avaient pas reçu de dose de vaccin ou l’avaient reçue depuis moins de 14 jours. Un peu moins du tiers (30 %) avaient reçu une seule dose et 9 % avaient leurs deux doses.

Vaccination au ralenti

Le rythme de la campagne de vaccination a faibli depuis une semaine. Le Québec administre présentement en moyenne 88 000 doses de vaccin par jour. Ce rythme est inférieur aux 100 000 doses administrées voilà une semaine, mais reste assez élevé pour atteindre l’objectif de vacciner 75 % des 12 ans et plus d’ici la fin de l’été.

À ce jour, 6,2 millions de Québécois ont reçu au moins une dose, soit 72 % de la population. Cette proportion grimpe à 82 % si on tient compte des 12 ans et plus uniquement.

Enfin, 3,9 millions de Québécois ont reçu leurs deux doses, soit 46 % de la population. La proportion grimpe à 53 % si on tient compte uniquement des 12 ans et plus.