COVID-19

Concours vaccinal

2 millions à faire tirer chez les gens vaccinés

Dès le 25 juillet, les vaccinés pourront jouer à une « loto-COVID » créée par le gouvernement pour convaincre les plus réticents à tendre le bras, a annoncé vendredi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors d’une conférence de presse au siège de Loto-Québec, en présence du ministre des Finances, Eric Girard, et du responsable de la campagne de vaccination, Daniel Paré.