Si le gouvernement est soulagé que plus de 83 % des infirmières et préposés aux bénéficiaires se soient fait vacciner au Québec, des inquiétudes persistent quant aux faibles taux dans les ressources intermédiaires, des établissements pour personnes âgées avec lesquels le gouvernement a des partenariats. Il n’existe par ailleurs aucune donnée gouvernementale sur les taux de vaccination des médecins et des éducatrices en CPE.

Louise Leduc La Presse

Au Québec, selon les données du gouvernement datant du 8 juillet, 90 % des infirmières sont vaccinées (92 % pour les infirmières cliniciennes et praticiennes et 83 % pour les infirmières auxiliaires), tandis que 84 % des préposés aux bénéficiaires le sont aussi.

Dans les ressources intermédiaires (RI), où l’on trouve jusqu’à une centaine de personnes âgées, les membres du personnel ne sont pas tenus, comme dans les hôpitaux, de se faire tester trois fois par semaine s’ils n’ont pas été vaccinés.

Dans une lettre d’un comité d’usagers d’une ressource intermédiaire de Montréal obtenue par La Presse, qui a été envoyée au début de juin au ministre de la Santé et à la Santé publique, il est écrit que malgré tous les efforts déployés par les autorités, le taux de vaccination « non seulement n’augmente pas, mais recule depuis un mois, car le roulement de personnel fait en sorte que des employés vaccinés ont quitté la RI ».

Dans cette lettre, on évoque un taux de vaccination du personnel de seulement 10 % dans cette ressource intermédiaire (la présidente du comité d’usagers a demandé que le nom de cet établissement ne soit pas révélé pour qu’il ne soit pas ciblé plus qu’un autre, le problème étant répandu dans ces RI).

Au ministère de la Santé et des Services sociaux, Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre Christian Dubé, souligne ne pas être en mesure de nous indiquer le pourcentage des employés vaccinés en ressources intermédiaires « puisque ce sont des partenaires privés ».

À l’étape des « interventions ciblées »

Par les échos que le Cabinet dit avoir des responsables en santé, elle assure cependant que le chiffre de 10 % d’employés vaccinés en ressources intermédiaires n’est « d’aucune façon représentatif de la couverture vaccinale à l’échelle du Québec ».

Comme la grande majorité des travailleurs de la santé est vaccinée, dit-elle, « nous sommes actuellement au stade de faire des interventions ciblées dans certains milieux où la couverture vaccinale doit être augmentée ».

Johanne Pratte, directrice générale de l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec, indique pour sa part avoir entendu parler d’établissements où l’on en est à 40 % de personnel vacciné.

« On regarde ça avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, ça nous préoccupe », dit-elle.

Fait à noter, le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur les taux de vaccination des médecins parce qu’ils sont des travailleurs autonomes. Les échos du terrain font cependant état du fait qu’ils sont très largement vaccinés.