COVID-19

Ressources intermédiaires

Pas de portrait clair du taux de vaccination du personnel

Si le gouvernement est soulagé que plus de 83 % des infirmières et préposés aux bénéficiaires se soient fait vacciner au Québec, des inquiétudes persistent quant aux faibles taux dans les ressources intermédiaires, des établissements pour personnes âgées avec lesquels le gouvernement a des partenariats. Il n’existe par ailleurs aucune donnée gouvernementale sur les taux de vaccination des médecins et des éducatrices en CPE.