Les adolescents de 12 à 17 ans ne peuvent toujours pas devancer leur rendez-vous pour leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur sa page Twitter mardi.

Coralie Laplante La Presse

La période entre les deux vaccins demeure à huit semaines, « mais on attend un avis de la Santé publique pour harmoniser l’intervalle à quatre semaines et plus », a précisé le ministre dans la même publication.

Les personnes de 18 ans et plus ont toutefois la possibilité de recevoir leur seconde injection quatre semaines et plus après la première. Les futurs vaccinés peuvent modifier leur rendez-vous sur Clic santé, ou se présenter dans une clinique sans rendez-vous.

De plus, ceux qui avaient de la difficulté à télécharger leur preuve vaccinale ont maintenant accès à une ligne d’aide téléphonique.