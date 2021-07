À compter de 0 h 01, lundi, les citoyens canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés seront exemptés de la quarantaine obligatoire et du test de dépistage de la COVID-19 au huitième jour suivant leur arrivée.

Dès ce lundi, les voyageurs qui ont le droit d’entrer au Canada et qui sont adéquatement vaccinés sont exemptés de la quarantaine obligatoire.

Alice Girard-Bossé La Presse

Depuis le 22 février dernier, les voyageurs étaient tenus de se placer en quarantaine dans un établissement d’hébergement autorisé par le gouvernement jusqu’à l’obtention du résultat du test de dépistage effectué à leur arrivée. Ils devaient également subir trois tests de dépistage de la COVID-19, soit 72 heures avant l’heure de départ de leur vol, en arrivant au Canada et huit jours après leur arrivée.

Désormais, les voyageurs entièrement vaccinés n’ont plus à se mettre en quarantaine ou à effectuer le test de dépistage au huitième jour suivant leur arrivée.

Avant d’entrer au pays, les voyageurs admissibles doivent soumettre une preuve de vaccination numérique, dans la nouvelle version d’ArriveCAN offerte ce lundi. Ils doivent aussi présenter la preuve d’un test de dépistage négatif de la COVID-19 avant de monter à bord d’un avion ou d’arriver à la frontière terrestre.

Qu’en est-il des enfants ?

Les enfants de moins de 12 ans non vaccinés et les adolescents qui ne le sont pas complètement doivent cependant s’isoler pendant 14 jours. Comme les vaccins ne sont pas autorisés pour les enfants de moins de 12 ans, la plupart des enfants ne sont pas vaccinés.

« Il ne fait aucun doute que cela constituera un défi pour les familles qui souhaitent voyager. À l’heure actuelle, la recherche et la science indiquent que les enfants peuvent tomber malades de la COVID-19 et qu’ils peuvent transmettre la COVID-19 », a indiqué en conférence de presse le 21 juin dernier la ministre de la Santé du Canada, Patty Hajdu.

Emilie Bodo, Française, citoyenne canadienne et mère d’un enfant de 3 ans, se dit « très frustrée » par cette mesure. « J’attendais énormément des derniers assouplissements début juin. Mais je suis très en colère après le fédéral parce que le fait de devoir mettre notre enfant en quarantaine au retour nous empêche tout bonnement d’aller voir notre famille en France », déplore-t-elle.

À son avis, le Canada est trop strict alors que la vaccination va bon train dans le pays. À présent, 65 % de la population canadienne a reçu sa première dose de vaccin et près de 20 % est entièrement vaccinée.

« Nous voilà maintenant vaccinés complètement, nous, les parents, et on pensait que ça nous donnerait une plus-value et la liberté. Mais non ! s’exclame-t-elle. Cela n’encourage absolument pas la vaccination des adultes. »

Afin de s’adapter à la situation, ses parents de 70 ans devront venir au Canada pour voir leur petit-fils pour la première fois de l’année. « Je ne comprends pas cette mesure, surtout avec le pourcentage d’adultes vaccinés au Québec et le fait que les jeunes enfants sont asymptomatiques et n’en meurent pas », dit-elle.

Les nouveaux assouplissements en 5 questions

Les voyageurs vaccinés doivent-ils toujours effectuer un test de dépistage à leur arrivée ?

Oui. Les voyageurs doivent toujours subir un test 72 heures avant l’heure de départ de leur vol et un deuxième en arrivant au Canada. Ils peuvent cependant attendre le résultat de ce test à leur domicile. Leur isolement prendra fin dès qu’un résultat négatif sera obtenu. Les voyageurs n’auront pas à passer un troisième test au huitième jour du retour de voyage.

Les voyageurs pleinement vaccinés doivent tout de même avoir présenté un plan de quarantaine, au cas où ils ne répondraient pas aux exigences ou auraient des symptômes. La décision finale sera prise par un représentant du gouvernement à la frontière.

Est-ce qu’une dose de vaccin, c’est suffisant ?

Non. Pour être considérés comme entièrement vaccinés, les voyageurs doivent avoir reçu toutes les doses d’une série d’un vaccin, ou une combinaison de vaccins, contre la COVID-19 autorisée par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada.

Les vaccins autorisés sont ceux de Pfizer, de Moderna, d’AstraZeneca/COVISHIELD et de Janssen (Johnson & Johnson). Les voyageurs doivent présenter une preuve de vaccination en français ou en anglais. Les voyageurs peuvent recevoir leur vaccin dans n’importe quel pays.

Ceux qui ont eu la COVID-19 et ont reçu une première dose de vaccin sont-ils exemptés ?

Non. Une personne qui a contracté la COVID-19 et qui a reçu une dose du vaccin par la suite n’est pas admissible aux assouplissements. Rappelons que depuis mars, le gouvernement du Québec soutient que les personnes ayant déjà été infectées n’ont besoin que d’une dose pour être entièrement immunisées. Le Comité consultatif national de l’immunisation en recommande plutôt deux.

Puis-je visiter les États-Unis par voie terrestre ?

Non. La frontière canado-américaine demeurera fermée aux voyages internationaux non essentiels jusqu’au 21 juillet. Les citoyens américains qui viennent au Canada pour des raisons non essentielles se verront refuser l’entrée à la frontière. La frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis le 21 mars 2020.

Est-ce qu’il y a encore des contraintes si on choisit d’aller dans les Maritimes ou aux Îles-de-la-Madeleine ?

Tous les voyageurs du Québec, excepté ceux de la MRC d’Avignon et du Témiscouata, qui souhaitent se rendre au Nouveau-Brunswick doivent enregistrer leur voyage en ligne ou composer le 1 833 948-2800 au moins cinq jours avant leur voyage. Une preuve de vaccination est obligatoire pour dormir et séjourner dans la province.

Pour se rendre aux Îles-de-la-Madeleine, les Québécois doivent avoir en main une confirmation du Programme d’enregistrement d’un voyage au Nouveau-Brunswick avant d’entrer dans la province. Il n’est pas nécessaire de se procurer un enregistrement pour traverser l’Île-du-Prince-Édouard et se rendre directement au traversier.

Cependant, les Québécois qui souhaitent séjourner à l’Île-du-Prince-Édouard peuvent se procurer un laissez-passer afin d’accélérer les contrôles aux points d’entrée et ne pas avoir à faire de quarantaine, s’ils ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 depuis au moins 21 jours.

Les gens de l’extérieur du Canada peuvent seulement entrer en Nouvelle-Écosse pour des raisons essentielles.