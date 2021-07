(Montréal) Huit pôles de vaccination en entreprise offriront la possibilité de recevoir sans rendez-vous les vaccins Pfizer et Moderna au cours des trois prochains jours dans différentes régions du Québec.

La Presse Canadienne

Durant le week-end, cinq cliniques seront accessibles pour ce service à Montréal, en Montérégie et en Estrie. Lundi, quatre pôles s’ajouteront dans les régions de la Capitale-Nationale, du Centre-du-Québec et de la Montérégie, a annoncé le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux.

Dans la métropole, les pôles de vaccination accessibles samedi et dimanche sont ceux de Saint-Michel, Saputo et Transcontinental-Énergir.

En Montérégie, la clinique de Pratt & Whitney Canada, à Longueuil, offrira des vaccins sans rendez-vous au cours de ce week-end, en plus de la journée de lundi. Ce même jour, s’ajoutera aussi la clinique d’Hydro-Québec-Intact, à Saint-Hyacinthe.

En Estrie, seul le pôle BRP Valcourt sera ouvert samedi pour des vaccins sans rendez-vous, jusqu’à 15 h.

Au Centre-du-Québec et dans la Capitale-Nationale, Cacades et Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale offriront ce service lundi en journée.

Au moment de publier, le cabinet du ministre de la Santé n’avait pas précisé le nombre de doses disponibles dans chacun des pôles de vaccination.

Il rappelle par ailleurs que le vaccin de Pfizer est offert aux personnes de 12 ans et plus que celui de Moderna aux personnes de 18 ans et plus.

Québec indique aussi que pour être admissible à l’administration de la deuxième dose, il faut respecter un intervalle de huit semaines depuis l’administration de la première dose.