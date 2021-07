Le Québec a établi mercredi dernier un nouveau record de vaccination, avec l’administration d’un peu plus de 124 000 doses.

La fièvre des séries aura-t-elle un effet protecteur contre la COVID-19 ? C’est le pari fait à Montréal, à Québec et à Chicoutimi avec des cliniques de vaccination sans rendez-vous près des sites où les matchs sont diffusés. La vaccination a d’ailleurs atteint un nouveau sommet au Québec mercredi.

Ariane Krol La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« En offrant la vaccination dans ce lieu festif et rassembleur, nous avons bon espoir de rejoindre les jeunes qui sont friands de ce genre d’évènements », explique Mélissa Léveillé, porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

La clinique de vaccination d’avant-match adjacente au Centre Bell a repris du service vendredi, entre 17 h et 20 h, et ouvrira aux mêmes heures lundi. L’administration de premières doses demeure la priorité, mais la deuxième dose est aussi offerte, avec les vaccins de Moderna et de Pfizer.

La Clinique de vaccination sans rendez-vous du Stade olympique a quant à elle décidé de prolonger ses heures d’ouverture d’une demi-heure vendredi et lundi, soit jusqu’à 20 h 30, pour les amateurs qui assistent à la diffusion en direct sur l’esplanade du Parc olympique, juste au-dessus.

« Tant qu’à être ici, pourquoi ne pas se faire vacciner en même temps ? Vous retournerez chez vous avec non seulement le souvenir d’une bonne soirée, mais un vaccin en plus », fait valoir le porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Christian Merciari.

Aucune clinique de vaccination n’a par contre été prévue à l’occasion de la diffusion des finales à la place des Festivals du Quartier des spectacles.

Québec et Chicoutimi de la partie

À Québec, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a décidé de garer son Vaccin-O-Bus à 18 h vendredi et lundi à côté du Centre Vidéotron, qui accueille 3500 amateurs pour la diffusion des matchs. L’opération, qui vise particulièrement les 18 à 35 ans, est réservée à l’administration de premières doses.

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a installé une unité de vaccination mobile entre 18 h 30 et 21 h vendredi sur le site de la Zone portuaire de Chicoutimi, où les matchs sont diffusés sur écran géant. Le vaccin de Moderna était offert en première et deuxième doses. La décision de répéter ou non l’expérience sera prise au cours des prochains jours, a indiqué le CIUSSS vendredi.

Vaccination record mercredi

Le Québec a établi un nouveau record de vaccination mercredi, avec l’administration d’un peu plus de 124 000 doses. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, n’a pas manqué de le souligner sur Twitter vendredi, ajoutant que la province avait « terminé le mois de juin en force en matière de vaccination ». « Merci aux Québécois et aux équipes d’être au rendez-vous », a-t-il écrit.

Plus de 8,5 millions de doses ont été administrées aux Québécois jusqu’ici, en incluant les doses administrées hors Québec. Et dans les 24 heures précédant le plus récent bilan, la grande majorité – plus de 82 000 – étaient des deuxièmes doses.

Le gouvernement Legault dispose encore d’une réserve confortable d’environ 2,5 millions de doses pour la suite de sa campagne de vaccination.

Le Québec a recensé 69 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès vendredi, auxquels s’ajoutent 93 infections et 4 décès survenus jeudi qui n’avaient pas encore été rendus publics.

Ces nouvelles données portent à 375 019 le nombre de personnes infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire, dont 362 961 considérées comme rétablies, indiquent les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Les 69 nouveaux cas portent à 88 la moyenne d’infections quotidiennes calculées sur sept jours. La moyenne des décès demeure également stable. Jusqu’ici, 11 217 personnes ont succombé à la COVID-19.

Sur les sept décès ajoutés au bilan depuis mercredi, on en compte trois en Montérégie, deux en Outaouais, un dans les Laurentides, un dans la Capitale-Nationale et un dans le Bas-Saint-Laurent. Un décès a toutefois été retranché dans la région de Montréal.

Par ailleurs, 110 patients sont hospitalisés à cause du virus au Québec, soit trois de moins que la veille. Parmi eux, 34 sont toujours aux soins intensifs, un chiffre stable.

Le Québec a réalisé 17 464 tests de dépistage mercredi, un volume relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Le nombre d’éclosions actives a diminué de 17 en deux jours, pour un total de 85, de retour sous la barre des 100. Environ 36 % de ces éclosions proviennent toujours de milieux de travail, 29,4 % du réseau scolaire.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a rapporté vendredi 40 cas de variants supplémentaires détectés par séquençage, pour un total de 8059. Le taux de positivité aux principales souches sous surveillance est de 89,3 %.