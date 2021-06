(Montréal) À compter de ce lundi, toutes les régions administratives du Québec entrent en zone d’alerte verte, ce qui signifie que de nouveaux assouplissements aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19 sont permis.

La Presse Canadienne

À l’intérieur des domiciles, un maximum de 10 personnes provenant d’adresses différentes ou d’occupants de trois résidences peuvent se réunir. La distanciation physique et le port du masque sont recommandés par les autorités sanitaires québécoises aux personnes qui ne sont pas adéquatement protégées de la COVID-19.

À l’extérieur, sur les terrains privés, les rassemblements de 20 personnes au maximum ou d’occupants de trois résidences sont permis.

Il est possible de se déplacer entre les régions et les villes, mais certaines mesures spécifiques aux déplacements s’appliquent à d’autres territoires et provinces.

Les funérailles sont limitées à une assistance de 250 personnes qui doivent demeurer assises durant l’évènement. Il est permis lors de l’exposition du corps ou des cendres du défunt ainsi que lors de l’expression des condoléances aux proches d’avoir un roulement de 50 personnes à la fois à l’intérieur des lieux.

Les cérémonies de mariage sont limitées à un maximum de 250 personnes qui doivent demeurer assises durant l’évènement. Les autorités affirment qu’une distance minimale de deux mètres doit être maintenue entre les personnes, même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne circulent pas, à moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée.

La réception qui suit la cérémonie est limitée à 25 personnes si elle se déroule à l’intérieur, et à 50 personnes si elle a lieu à l’extérieur.

Dans les restaurants, on tolère la présence d’un maximum de 10 personnes par table ou les occupants de trois résidences. Un registre de la clientèle doit encore être tenu.

Les terrasses extérieures peuvent accueillir un maximum de 20 personnes par table.

Dans les bars, brasseries, tavernes et casinos, un maximum de 10 personnes par table ou les occupants de trois résidences sont permis. Tout comme les terrasses extérieures des restaurants, celles de ces établissements peuvent accueillir un maximum de 20 personnes par table.

Les exploitants ne doivent toutefois admettre que 50 % de la capacité maximale prévue au permis d’alcool, assurer une distance de deux mètres entre les tables, cesser de vendre de l’alcool à minuit, interdire le karaoké et la danse et fermer les portes des établissements à 2 h.