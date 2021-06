COVID-19

La troisième vague menace d’être « la pire » en Afrique, selon l’OMS

(Brazzaville) La troisième vague des cas de COVID-19 se propage plus rapidement en Afrique et frappe plus fort sur un continent confronté à une pénurie des vaccins, a alerté jeudi le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).