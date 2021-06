La COVID-19 continue sa tendance à la baisse au Québec, alors que la province rapporte vendredi 88 nouveaux cas et aucun nouveau décès. Le nombre d’hospitalisations poursuit aussi sa descente, pendant que la vaccination ralentit quelque peu après un nouveau record jeudi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

106. C’est la moyenne du nombre de nouveaux cas enregistrés sur sept jours actuellement. Le chiffre est en constante baisse depuis quelques semaines déjà, mais approche maintenant le seuil symbolique des 100. Des 374 406 personnes qui ont été infectées depuis le début de la crise, 362 130 d’entre elles sont maintenant considérés rétablies, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Signe de la nette stabilité que présente la situation, la province n’enregistre par ailleurs aucun nouveau décès vendredi. Ce sont donc toujours 11 202 Québécois qui ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées à la maladie.

Dans le réseau de la santé, on observe une baisse de huit hospitalisations. Pour l’heure, 135 patients demeurent hospitalisés en lien avec la COVID-19, dont 40 se trouvent aux soins intensifs, ce qui constitue une légère hausse de deux cas sur ce plan par rapport à la veille. Mercredi, le Québec a réalisé 20 320 tests de dépistage, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire.

Après le record, léger ralenti

Côté vaccination, un peu plus de 65 500 doses ont été administrées dans la journée de jeudi, auxquelles s’ajoutent 2500 vaccins donnés avant le 24 juin qui n’avaient pas encore été comptabilisés et plus de 20 000 doses administrées « hors Québec ». Plus de 61 000 des vaccins donnés jeudi étaient des deuxièmes doses, et environ 4000 étaient des premières.

Avec plus de 9,3 millions de doses reçues jusqu’ici et un total d’environ 7,8 millions de doses reçues par des Québécois jusqu’ici, le gouvernement Legault dispose présentement d’une réserve confortable de plus de 1,5 millions de vaccins pour la suite de sa campagne.

Jeudi, le Québec avait souligné la fête nationale avec un nouveau record de vaccination, administrant pas moins de 116 720 en 24 heures. « Les Québécois peuvent être fiers du succès de cette opération de vaccination historique. Merci aux équipes pour leur travail », avait alors affirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

Dans un communiqué, le MSSS a précisé vendredi « 74 880 doses de Pfizer et 556 766 doses de Moderna sont toujours attendues cette semaine ».

Les données sur pause le week-end

Québec précise aussi que les données quotidiennes de la COVID-19 « ne seront plus diffusées les samedis et les dimanches, ni les jours fériés ». « Les données complètes du jour seront à nouveau diffusées au retour de ces journées, avec récapitulatif pour les journées de vendredi et samedi, à l’exception des données d’hospitalisation et de soins intensifs », ajoute le ministère.

Sur les réseaux sociaux, le ministre Dubé a indiqué que la décision avait été prise « pour donner un répit aux équipes cet été ». Pendant ce temps, l’Institut national de santé publique (INSPQ) a rapporté 7880 cas de variants par séquençage, une hausse de 103 à ce chapitre depuis le dernier bilan. Le taux de positivité aux variants est présentement de 90,9 %.

Depuis vendredi, au Québec, les personnes ayant reçu leurs deux doses de vaccin n’ont plus besoin de porter un masque ou de maintenir une distance avec les autres lors de rassemblements privés à domicile. Les festivals et autres grands évènements extérieurs peuvent aussi désormais avoir lieu, avec un maximum de 3500 personnes autorisées sur chaque site.

La COVID-19 en graphiques

