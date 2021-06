L’Ontario entamera sa deuxième phase de déconfinement le 30 juin, deux jours avant la date prévue.

La Presse Canadienne

La province a annoncé ce changement jeudi matin.

La deuxième phase sur trois du plan permettra l’ouverture des salons de coiffure et de services similaires et allégera les restrictions pour les rassemblements et les entreprises.

Les attractions extérieures, comme les parcs aquatiques et les salles de spectacle en plein air, pourront rouvrir. Les sports d’équipe pourront aussi reprendre leurs activités.

Cette étape du plan de réouverture était prévue pour le 2 juillet, mais les objectifs de vaccination ont déjà été dépassés.

Les autres indicateurs de santé se sont améliorés depuis que des mesures sanitaires strictes ont été imposées en avril pour contrôler la troisième vague de COVID-19.