Les 18 ans et plus peuvent maintenant devancer leur deuxième dose

C’est au tour des Québécois âgés de 18 ans et plus de pouvoir devancer leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. Ils peuvent en effet le faire en ligne depuis mardi en fin d’après-midi, soit quelques heures plus tôt que prévu.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Pour procéder, il suffit de se rendre sur la plateforme de Clic Santé, et de suivre les instructions qui y sont données. En théorie, les 18 ans et plus devaient normalement n’y être autorisés qu’à partir du mercredi 23 juin, mais comme c’est souvent le cas depuis le début de la campagne de vaccination, les processus ont été devancés et ouverts plus tôt, quelques heures avant.

C’est au début juin que Québec avait annoncé que les adultes québécois pourraient devancer leur deuxième dose, au moment où 75 % d’entre eux avaient déjà reçu une première dose. Un calendrier avait alors été établi en fonction des groupes d’âge.

Les Québécois de 18 ans et plus constituaient officiellement la dernière tranche d’âge de ce calendrier.

D’ailleurs, le tout survient alors que la courbe de la COVID-19 a poursuivi mardi sa trajectoire vers le bas au Québec. La Santé publique a rapporté 84 nouveaux cas mardi et quatre décès supplémentaires.

Côté vaccination, 86 458 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de lundi, selon les données du gouvernement. Ainsi, à ce jour, 5,9 millions de Québécois ont reçu au moins une dose, soit 69,3 % de la population. Du nombre, 1,5 million en ont reçu deux, soit 17,8 % des Québécois.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de son côté, s’attend à recevoir une livraison de 546 990 doses de Pfizer cette semaine, en plus de 1 494 920 doses de Moderna.