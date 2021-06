« On peut passer des petits partys aux moyens partys »

Dès lundi prochain, l’ensemble des régions du Québec seront peintes en vert. Les rassemblements de 10 personnes à l’intérieur des résidences privées seront permis, et il y aura divers assouplissements aux mesures sanitaires.

Coralie Laplante La Presse

Dès ce vendredi, les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin pourront se voir sans masque à l’intérieur des maisons. Les festivals pourront également recevoir 3500 personnes, a annoncé la Santé publique.

« On peut passer des petits partys aux moyens partys », a affirmé le premier ministre, François Legault.

Le reste des assouplissements seront effectifs lundi, au passage des régions en zone verte. Plus de latitude est prévue dans la tenue des mariages et des funérailles. Un maximum de 250 personnes pourront participer à ces évènements à partir de places assises.

En ce qui concerne les réceptions des mariages, 25 invités pourront y assister à l’intérieur et 50 personnes si l’évènement a lieu à l’extérieur.

Ensuite, dix personnes pourront s’asseoir à la même table à l’intérieur d’un restaurant et 20 personnes qui pourront être ensemble sur les terrasses.

Plus de souplesse sera également offerte aux sports d’équipe. Un maximum de 50 personnes pourront pratiquer une activité sportive ensemble à l’extérieur, à laquelle pourront assister 50 spectateurs. En ce qui concerne les sports à l’intérieur, 25 personnes pourront y participer et 25 personnes seront admises pour observer la partie.

Appel à la vaccination à Montréal et Laval

Laval a connu une augmentation des cas de COVID-19 mardi. Le taux de propagation du virus y est de 3,5 nouveaux cas par 100 000 habitants, une hausse de 24 % sur une semaine.

François Legault appelle les résidants de Montréal et de Laval à tendre le bras. « Il y a beaucoup de densité à Montréal et Laval. C’est là, même s’il y en a moins, qu’il y a le plus de cas actifs par 100 000 habitants », a-t-il déclaré.

Malgré le changement de palier partout au Québec, « toutes les régions vont être sous surveillance », a souligné le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Une augmentation des cas à l’automne n’est pas exclue selon François Legault, qui a indiqué que les variants sont sous la loupe des autorités.

« Le variant Delta aime beaucoup les personnes non vaccinées, je peux vous le dire », a affirmé Horacio Arruda. « Plus de vaccinés, plus de liberté », a-t-il martelé, en rappelant qu’il est primordial d’obtenir deux injections.

Le premier ministre a aussi appelé les jeunes à se diriger vers les cliniques de vaccination. « Les moins de 40 ans sont des personnes très actives, qui ont un risque plus grand de propager le virus », a évoqué François Legault.

Fin des problèmes pour la vaccination en pharmacie

Les personnes ayant reçu une première dose de vaccin en pharmacie ne devraient plus rencontrer de problématiques à devancer leur deuxième dose dans les prochains jours.

« Le problème avec nos pharmaciens, ce n’est pas tellement Clic Santé, c’est le fait qu’en arrière du Clic Santé, il n’y avait pas de rendez-vous qui étaient ouverts », a affirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé.

La livraison attendue de 1 494 920 doses de Moderna cette semaine permettra d’ouvrir davantage de plages horaires de rendez-vous dans les pharmacies, a expliqué le ministre de la Santé.