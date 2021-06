COVID-19

Voyages à l’étranger

La quarantaine passe à la trappe pour les vaccinés

(Ottawa et Montréal) Dès le 5 juillet, à 23 h 59, les voyageurs aériens et terrestres qui ont le droit d’entrer au Canada et qui sont adéquatement vaccinés seront dispensés de quarantaine, à l’hôtel comme à la maison.