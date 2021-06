(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau défend sa politique d’ouvrir graduellement la frontière canado-américaine, affirmant que sa priorité absolument demeure la sécurité des Canadiens. Il estime que la prudence est toujours de mise afin d’éviter que des nouveaux variants fassent leur apparition et provoquent une quatrième vague.

joel-denis bellavance La presse

Le premier ministre a donc invité la population canadienne à la patience, évoquant un échéancier de « quelques semaines » et non pas « des mois » avant une réouverture complète de la frontière avec les États-Unis.

« Je sais que beaucoup de gens ont hâte de voyager. Mais la réouverture doit se faire en bonne et due forme, de façon prudente. De plus en plus de Canadiens sont entièrement vaccinés. Les choses vont tranquillement devenir plus normales », a-t-il affirmé en conférence de presse à Rideau Cottage.

Lundi, le gouvernement Trudeau a annoncé certains assouplissements qui entreront en vigueur le 6 juillet. À partir de cette date, les voyageurs canadiens entièrement vaccinés n’auront pas à faire de quarantaine et à subir un autre test au jour 8, mais ils devront toujours recevoir un test négatif avant leur départ vers le Canada et à leur arrivée.

Toutefois, les voyageurs qui sont partiellement vaccinés devront continuer à faire une quarantaine obligatoire, y compris dans un hôtel désigné en attendant le résultat de leur test de dépistage de la COVID-19. Et les restrictions de voyage pour les gens des autres pays demeurent aussi en vigueur.

L’étapisme que privilégie le gouvernement Trudeau quant à réouverture de la frontière canado-américaine soulève l’ire des gens d’affaires aux pays et provoque la colère des maires des villes limitrophes. Des élus américains s’impatientent aussi, affirmant que la décision du gouvernement canadien est « arbitraire » et ne s’appuie pas sur la science. La frontière canado-américaine est fermée depuis mars 2020. Vendredi, le Canada et les États-Unis ont prolongé d’un commun accord d’un autre mois la fermeture de la frontière aux voyages non essentiels, soit jusqu’au 21 juillet.

Le premier ministre a rejeté ces critiques en affirmant que la sécurité demeure des Canadiens sa priorité absolue. Même si la campagne de vaccination va bon train – plus de 75 % de la population a reçu une dose et 21 % des Canadiens sont pleinement vaccinés –, il reste encore du chemin à parcourir avant d’atteindre une forme d’immunité collective.

Au cours des dernières semaines, M. Trudeau a indiqué qu’il faudra qu’au moins 75 % de la population canadienne soit pleinement vaccinée avant d’ouvrir la frontière aux voyageurs étrangers.

« Nous allons continuer notre plan pour la réouverture sécuritaire. Au cours des prochaines semaines, il y aura des annonces. Nous devons toutefois être prudents. Il y a la situation du niveau de vaccination au pays. Il y a le nombre de cas et d’éclosions que nous devons surveille. Il y a les variants et leur présence ici au Canada et, bien sûr, la situation mondiale «, a-t-il avancé.

« On espère avoir des annonces dans les semaines à venir pour les prochaines étapes. Évidemment, il n’y a pas de garantie. On va surveiller attentivement, mais pour moi, la réouverture graduelle, ça se passe sur plusieurs semaines, pas plusieurs mois », a-t-il ajouté.