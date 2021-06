Plusieurs patients du CHSLD Sainte-Dorothée n’ont été « presque pas hydratés » et n’ont « presque pas mangé » avant leur mort, selon une ergothérapeute venue témoigner lundi à l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus en milieux d’hébergement lors de la première vague de COVID-19.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

L’ergothérapeute, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, craint que, chez les patients, « il y en a probablement qui sont morts de déshydratation » malgré les efforts du personnel, qui « n’avait pas le temps » de faire plus. Elle s’est aussi souvenue d’un nombre important de repas dont seulement « le quart était mangé », faute d’aide suffisante à l’alimentation.

En tout, 102 résidants de Sainte-Dorothée, à Laval, ont succombé à la COVID-19 lors de la première vague. Durant le mois d’avril 2020, les deux tiers des employés étaient absents à cause de la maladie.

Le manque de personnel a aussi eu des conséquences sur la propreté des résidants. « Il y a une dame qui est partie à pleurer parce qu’on l’a lavée, tellement elle était heureuse de se faire laver », a raconté l’ergothérapeute. Une autre dame a passé des heures avec « plein de selles » dans ses culottes d’incontinence et une plaie de lit non traitée, car personne n’avait eu le temps de la changer.

D’autres ont dû être attachés pour les empêcher de déambuler. L’ergothérapeute s’est remémoré un patient avec des troubles cognitifs qui sortait chaque jour de sa chambre parce qu’« il voulait téléphoner ». « J’ai été obligée de l’attacher à son fauteuil parce qu’il voulait parler à sa femme », a-t-elle déploré.

Les patients du CHSLD, confinés dans leurs chambres, « ne bougeaient plus », ce qui a détérioré leur état physique. Certains « n’arrivaient plus à se tourner dans leurs lits ». Ceux qui étaient en réadaptation « ont perdu tellement de forces » qu’ils « n’étaient plus capables de marcher ».

« Un bateau sans capitaine »

L’ergothérapeute faisait partie des volontaires arrivés en renfort en CHSLD au mois d’avril. Alors que ses collègues et elle n’avaient aucune expérience dans le milieu, elles n’ont « pas eu de formation ». De plus, durant la première semaine de son arrivée, « il n’y avait pas de consignes claires » au sujet de l’équipement de protection.

« On changeait constamment d’unité donc il fallait toujours connaître de nouveaux patients », a-t-elle dit, ajoutant que « le niveau d’autonomie des gens n’était pas identifié » devant les chambres. Il était donc impossible pour elle de connaître les besoins des résidants, ou d’être prévenue s’ils étaient agressifs. « Je me suis fait cracher au visage » par une personne atteinte de la COVID-19, s’est-elle souvenue. Elle portait toutefois une visière en plastique.

Une technicienne en diététique, chargée de déterminer les repas des patients selon leurs besoins, a décrit Sainte-Dorothée comme « un bateau sans capitaine » où « tout le monde faisait n’importe quoi ». Son identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Elle a été témoin d’« une cadre complètement dépassée, en train de crier, en train de pleurer au personnel venu aider ».

Plusieurs jours pouvaient passer avant que la cuisine ne soit informée de la mort de certains patients et arrête de leur envoyer des repas. L’ergothérapeute, qui avait comme tâche d’apporter lesdits repas, a fait la même constatation : « On rentrait le matin pour porter le déjeuner, et câline, il était mort, le patient. »

Au département de la cuisine, où la technicienne en diététique travaillait, les employés étaient selon elle peu formés au port de l’équipement de protection. « J’ai vu des cuisiniers qui faisaient des boulettes de steak haché avec des masques pleins de sang » parce qu’ils les touchaient avec leurs mains, a-t-elle affirmé.

De plus, ceux qui lavaient la vaisselle étaient obligés de manipuler les cabarets sales des résidants et « ont tous attrapé la COVID-19 ».

Le contexte de l’enquête

L’enquête de la coroner se penche sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d’hébergement au cours de la pandémie de COVID-19, qui comptent pour la moitié des victimes de la première vague. Son objectif n’est pas de désigner un coupable, mais bien de formuler des recommandations pour éviter de futures tragédies.

Six CHSLD et une résidence pour personnes âgées ont été désignés comme échantillon. Un décès est examiné pour chaque établissement.

Les audiences de cette semaine portent sur la mort de Mme Anna José Maquet, le 3 avril 2020 au CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval. Ensuite, un volet national sera aussi examiné.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.