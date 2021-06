La COVID-19 poursuit sa tendance à la baisse au Québec, alors que la province recense vendredi 127 nouvelles infections et deux décès. Le nombre d’hospitalisations continue de diminuer, pendant que la vaccination conserve un bon rythme.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Ces nouvelles données portent à 373 658 le nombre de personnes infectées depuis le début de la crise. De ce nombre, 360 973 Québécois sont maintenant considérés rétablis, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Les 127 nouveaux cas portent à 143 la moyenne quotidienne calculée sur sept jours. La tendance est ainsi à la baisse de 23 % sur une semaine. Les deux décès supplémentaires, eux, portent la moyenne quotidienne à deux. C’est légèrement en baisse par rapport à la semaine dernière.

Au total, 11 180 personnes ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées au virus dans la province. Les deux décès rapportés vendredi sont survenus en Mauricie-Centre-du-Québec.

On observe par ailleurs une baisse de trois hospitalisations dans le réseau québécois. En date de jeudi, 175 patients étaient toujours hospitalisés en lien avec la maladie, dont 39 se trouvent toujours aux soins intensifs. Il s’agit là d’une baisse de deux cas dans les dernières 24 heures.

Quelque 22 677 tests de dépistage ont été réalisés mercredi à l’échelle de la province, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. On recense jusqu’ici 177 éclosions toujours actives, une baisse de trois foyers de contamination par rapport à la veille. Les milieux de travail et les milieux scolaires sont maintenant à quasi-égalité statistique, représentant chacun environ 36 % de ces éclosions.

Une vaccination en plein élan

Côté vaccination, tout près de 98 000 doses supplémentaires ont été administrées jeudi au Québec, auxquelles s’ajoutent 5600 vaccins administrés avant le 17 juin qui n’avaient pas encore été comptabilisés. Plus de 16 800 doses ont aussi été données à l’extérieur du Québec, pour un total de 103 400 dans la seule journée de jeudi.

À ce jour, 5,9 millions de Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 68,8 % de la population. Du nombre, 1,3 million en ont reçu deux, soit 14,6 %.

Avec plus de 7,8 millions de doses reçues jusqu’ici, le gouvernement Legault dispose présentement d’une réserve confortable de 627 000 vaccins en banque pour la suite de sa campagne. Dans un communiqué, le MSSS précise par ailleurs que « 170 240 des 654 080 doses de Moderna attendues cette semaine ont été reçues » jeudi.

Plus tôt vendredi, le ministère a aussi rappelé que huit pôles de vaccination en entreprise offriront vendredi la vaccination sans rendez-vous « aux personnes de 12 ans et plus souhaitant recevoir rapidement le vaccin Pfizer ». Des sites ont notamment été aménagés dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches.

En date de vendredi, l’Institut national de santé publique (INSPQ) recensait 7772 cas de variants détectés par séquençage, une hausse de 50 sur ce plan. Le taux de positivité aux variants sous surveillance est présentement de 90 %.

Avec Pierre-André Normandin

