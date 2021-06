Les personnes de 12 ans et plus (1 re dose seulement) et les 60 ans et plus ayant reçu leur première dose avant le 19 avril admissibles pour la vaccination sans rendez-vous à l’auto au circuit Gilles-Villeneuve.

Dernière chance pour la vaccination au volant contre la COVID-19 au circuit Gilles-Villeneuve. Des centaines de places sans rendez-vous sont disponibles dimanche pour les automobilistes.

Mayssa Ferah La Presse

Les citoyens intéressés peuvent recevoir le vaccin Pfizer sans rendez-vous entre 10 h et 16 h.

Les personnes de 12 ans et plus (1re dose seulement) et les 60 ans et plus ayant reçu leur première dose avant le 19 avril admissibles pour la vaccination sans rendez-vous à l’auto au circuit Gilles-Villeneuve.

Après l’annulation du Grand Prix de Formule 1, la direction de l’évènement a voulu marquer le coup. Une trentaine de Ferrari sont exposées sur le site toute la journée.

La vaccination au circuit Gilles-Villeneuve a débuté les 29 et 30 mai pour les cyclistes et s’est poursuivie la semaine dernière avec les automobilistes. L’opération s’est déroulée en collaboration avec Formula 1 Grand Prix du Canada et la Société du parc Jean-Drapeau.