COVID-19

Deuxièmes doses de vaccin

Le Québec en marche vers son objectif

L’administration des deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19 s’accélère de plus en plus au Québec. Pour la première fois, la province vient de dépasser le rythme nécessaire pour atteindre son objectif de pleinement vacciner 75 % des 12 ans et plus d’ici la fin de l’été.