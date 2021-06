COVID-19

Enquête sur les décès en CHSLD

Insalubrité, personnel épuisé et matériel manquant durant la COVID-19

(Montréal) « L’insalubrité et la décrépitude des lieux, le manquement d’équipement sanitaire » et « l’inaction du gouvernement » : voilà les causes de la mort d’Ephrem Joseph Grenier au CHSLD montréalais Yvon-Brunet, selon sa fille venue témoigner dans le cadre de l’enquête de la coroner sur les décès de personnes âgées et vulnérables lors de la première vague de COVID-19