COVID-19

Voyages à l’étranger

Des assouplissements en vue pour les Canadiens pleinement vaccinés

(Ottawa et Québec) Les Canadiens qui ont reçu deux doses d'un vaccin contre la COVID-19 et qui souhaitent voyager peuvent s’attendre à des assouplissements aux mesures frontalières au début de juillet. Mais d’autres assouplissements entreront en vigueur de manière graduelle et de concert avec les provinces en tenant compte du succès de la campagne de vaccination et du nombre de cas de COVID-19 dans l’ensemble du pays, entre autres facteurs.