(Ottawa) Les Canadiens qui ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 et qui souhaitent voyager peuvent s’attendre à des assouplissements aux mesures frontalières dans les prochaines semaines.

Mélanie Marquis La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué mardi en conférence de presse que les restrictions qui sont en place depuis plus d’un an faisaient l’objet d’un examen.

« On est en train de regarder comment on peut assouplir les règles », a-t-il confirmé.

Le fait que le Canada figure dorénavant parmi les premiers en termes d’administration des premières doses du vaccin contre la COVID-19 permet de l’envisager, a-t-il argué.

Cela dit, « on sait aussi qu’on n’a pas la protection complète tant qu’on n’a pas les deux doses », a mentionné Justin Trudeau.

Il a ajouté que des annonces viendraient « dans les semaines à venir » sur les mesures qui pourraient être levées « pour ceux qui ont deux doses ».

Le tout doit faire l’objet de discussions avec les provinces et les territoires, qui n’ont pas les mêmes attentes au chapitre frontalier.

L’obligation de se placer en quarantaine à l’hôtel, pour les voyageurs aériens qui arrivent de l’étranger, a été mise sur pied dans la foulée d’intenses pressions en provenance du Québec et de l’Ontario.

L’opposition conservatrice à Ottawa réclame toutefois l’abandon de cette contrainte.

Un comité fédéral l’a aussi recommandé dans un rapport publié au cours des derniers jours.

Vers une réouverture progressive

La fermeture de la frontière canado-américaine aux déplacements non essentiels a été prolongée jusqu’au 21 juin.

Cette mesure est cependant renouvelable aux 30 jours en vertu de l’entente entre Ottawa et Washington, en place depuis le 21 mars 2020.

Selon ce que rapportaient hier certains médias, les deux parties planchent sur une réouverture par étapes.

L’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC) attend avec impatience un retour à la normale.

« Avec l’augmentation des vaccinations et la diminution du nombre de cas, nous devons maintenant passer à des politiques plus avant-gardistes », a déclaré Beth Potter, présidente et chef de la direction de l’AITC.

« Alors que le Canada et les États-Unis reviennent à la normale, nous devons nous préparer à rouvrir la frontière rapidement et en toute sécurité, et à relancer notre économie touristique, » a-t-elle ajouté.

L’organisation tape du pied en attendant de voir une feuille de route du gouvernement Trudeau.

Il en va de même du côté de la Chambre de commerce du Canada, qui y va de ses propositions.

« À compter du 22 juin, les États-Unis et le Canada devraient permettre aux voyageurs entièrement vaccinés de traverser la frontière sans avoir besoin de présenter un résultat de test COVID-19 négatif avant le départ ou d’être soumis à une quarantaine à l’arrivée », suggère-t-on notamment.