Laval mise sur l’esprit grégaire des jeunes

(Montréal) Les élèves qui ont plus de 12 ans seront nombreux à relever leur manche pour se faire vacciner au cours des deux prochaines semaines. À Laval, on mise sur l’effet d’entraînement entre jeunes et on vaccine directement dans les écoles secondaires.