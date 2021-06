COVID-19

Pourquoi frottons-nous encore autant ?

Ce n’est plus un secret pour personne : le virus responsable de la COVID-19 se transmet d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes et des aérosols. Le risque de contracter la maladie par contact avec des surfaces contaminées est extrêmement faible. Pourquoi alors frottons-nous encore autant, 15 mois après l’apparition de la pandémie ? Ne serait-il pas temps de troquer le désinfectant pour du bon vieux savon et de l’eau ?