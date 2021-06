Au moment où le Québec dit adieu au niveau d’alerte rouge, la tendance continue à s’améliorer. Le nombre de cas a diminué du tiers depuis une semaine, le Québec rapportant lundi 194 nouveaux cas et trois décès.

Pierre-André Normandin

La Presse

Les 194 nouveaux cas rapportés lundi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 234. Cela représente une diminution de 35 % sur une semaine.

Devant l’embellie, le gouvernement a révisé à la baisse les mesures d’urgence pour plusieurs régions. Ainsi, plus aucune n’est touché par les mesures rouges, les plus sévères. Quatre régions se trouvent en vert, deux en jaune et 10 en orange.

Or, l’amélioration rapide de la situation épidémiologique mène à des situations paradoxales. Ainsi, la Capitale-Nationale affiche présentement un taux de 1,4 nouveau cas par 100 000 habitants, ce qui est statistiquement de niveau vert. La région doit néanmoins continuer à suivre les mesures de niveau orange. Même scénario pour Lanaudière. Pourtant, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui affiche un taux de propagation plus élevé, soit de de 4,3 nouveaux cas par 100 000 habitants, est passé lundi en mesures jaunes.

La baisse des cas se fait sentir dans les hôpitaux où la pression est nettement en diminution. On recense présentement 265 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19. Cela représente une baisse de près d’une centaine de patients depuis une semaine. Du nombre, 58 se trouvent aux soins intensifs.

Les trois décès rapportés lundi correspondent à la moyenne observée depuis sept jours. La tendance est ainsi en baisse par rapport à la moyenne de cinq observée la semaine dernière. Des trois décès rapportés lundi, deux sont survenus dans Chaudière-Appalaches et un à Montréal.

Le Québec rapporte avoir administré dimanche 68 021 doses de vaccin, portant le total à 6,2 millions de doses. Ainsi, 5,5 millions de Québécois ont reçu au moins une dose.

