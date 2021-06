(Québec) Au moment où 75 % des adultes Québécois ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, il sera possible de devancer son rendez-vous pour une deuxième dose au cours du mois de juin. Un calendrier est établi en fonction des groupes d’âge.

Tommy Chouinard

La Presse

Ainsi, dès lundi, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront prendre un nouveau rendez-vous pour la deuxième dose. Le lendemain, ce sera au tour des 75 ans et plus, et ainsi de suite. L’opération s’échelonne sur trois semaines.

Dates d’ouverture pour devancer son rendez-vous pour une deuxième dose 7 juin : 80 ans et plus

8 juin : 75 ans et plus

9 juin : 70 ans et plus

10 juin : 65 ans et plus

11 juin : 60 ans et plus

14 juin : 55 ans et plus

15 juin : 50 ans et plus

16 juin : 45 ans et plus

17 juin : 40 ans et plus

18 juin : 35 ans et plus

21 juin : 30 ans et plus

22 juin : 25 ans et plus

23 juin : 18 ans et plus

Rappelons que Québec a pour objectif que 75 % des 12 ans et plus aient reçu deux doses du vaccin d’ici le 31 août.

Cette annonce se fait dans le contexte où Québec vient de réduire de 16 à 8 semaines l’intervalle recommandé entre les deux doses pour tous les vaccins contre la COVID-19.