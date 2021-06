Québec réduit de 16 à 8 semaines l’intervalle recommandé entre les deux doses pour tous les vaccins contre la COVID-19. Le gouvernement Legault espère ainsi permettre à plus de citoyens d’obtenir « une réponse immunitaire plus élevée, plus rapidement ».

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Pour les vaccins ARNm (Pfizer et Moderna), l’intervalle recommandé pour la majorité des personnes passera de 16 à 8 semaines ou plus pour obtenir une réponse immunitaire plus élevée, plus rapidement », a en effet confirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans un bref communiqué diffusé en fin d’avant-midi.

Le tout survient à la suite d’une autre mise à jour du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), responsable de conseiller les autorités sur le déroulement et la priorisation des différents groupes de la population pendant la campagne de vaccination.

D’ailleurs, le ministère précise qu’il demeure important « que l’offre de devancer la deuxième dose de vaccin se fasse selon le calendrier de priorisation établi par groupe d’âges, comme les personnes plus âgées présentent davantage de risques de développer des complications de la COVID-19 ».

En ce qui concerne les personnes immunosupprimées ou dialysées qui n’ont pas encore reçu leur deuxième dose, « l’intervalle recommandé est de quatre semaines pour optimiser leur réponse immunitaire rapidement », ajoutent aussi les autorités gouvernementales.

Celles-ci précisent au passage que toute recommandation sur l’intervalles entre les deux doses pourront être « révisées » en fonction de la situation épidémiologique et de la circulation des variants, voire de l’émergence de nouvelles données sur les vaccins ou du nombre de doses disponibles.

La semaine dernière, Québec avait annoncé qu’il fixait à huit semaines le délai entre les deux doses du vaccin d’AstraZeneca. Depuis le 29 mai, la deuxième dose du vaccin d’AstraZeneca peut donc déjà été donnée « dans plusieurs cliniques sans rendez-vous clairement identifiées ». « Les personnes doivent s’assurer qu’au moins huit semaines se sont écoulées depuis la première dose », explique le MSSS en réitérant qu’un intervalle allongé de huit semaines ou plus entre les deux doses « permet d’obtenir une protection supérieure à celle fournie par l’intervalle minimal ».

Dans un cas de « vaccination mixte », soit lorsqu’une personne voudrait par exemple avoir une deuxième dose de Pfizer ou Moderna après une première dose d’AstraZeneca, l’intervalle de huit semaines ou plus « pourrait aussi être utilisé », affirme Québec à ce stade-ci.

Cette annonce survient alors que le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit faire le point sur la campagne de vaccination au Québec lors d’un point de presse prévu à 13 h, à l’Assemblée nationale.