La campagne de vaccination contre la COVID-19 roule à plein régime au Québec. La province atteindra ce mercredi ou jeudi son objectif d’administrer au moins une dose à 75 % des adultes. Il s’agit du premier des trois objectifs que la province s’est fixés.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Pierre-André Normandin

La Presse

Objectif 1 : administrer une première dose de vaccin à 75 % des 18 ans et plus avant le 15 juin

À ce jour, 73,1 % des adultes québécois ont reçu une première dose du vaccin. Depuis une semaine, le Québec a administré 589 627 doses de vaccin contre la COVID-19, soit en moyenne 84 000 par jour. À ce rythme, le Québec devrait atteindre son objectif de vacciner 75 % des adultes mercredi ou jeudi, soit trois semaines avant la date butoir du 15 juin.

« On est content d’avoir 75 % à ce moment-ci, mais c’est un minimum. On devrait avoir au moins 80 % dans tous les groupes d’âge adulte », affirme le Dr Gaston De Serres, épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Au mois de mars dernier, le gouvernement Legault avait annoncé son intention d’avoir fourni une première dose à 75 % des Québécois d’ici la fête nationale, le 24 juin. Le rythme de vaccination s’est accéléré, le gouvernement a alors devancé l’objectif au 15 juin. Il manque tout juste 226 584 personnes pour atteindre le seuil.

Objectif 2 : atteindre le seuil de 75 % des 12 ans et plus vaccinés dans chacune des tranches d’âge

À l’heure actuelle, toutes les tranches d’âges de plus de 50 ans ont atteint l’objectif. Les 45 à 59 ans devraient atteindre le seuil bientôt. Ils sont présentement à 73 %, mais 5 % d’entre eux ont pris leur rendez-vous. Les 40 à 44 ans suivent de près : il manque à peine 639 rendez-vous pour atteindre l’objectif.

Jusqu’à maintenant, les 80 à 84 ans sont en tête du classement avec 93 %. Les 75 à 79 ans et les 70 à 74 ans ne sont pas loin derrière avec 92 %. Au bas du classement, 17 % des 12 à 17 ans ont reçu leur première dose et 28 % ont pris leur rendez-vous. Rappelons que les adolescents peuvent se faire vacciner depuis quelques jours seulement.

« Si on veut vraiment créer une bonne immunité de groupe, on ne peut pas avoir des sous-groupes où on a 40 % de couverture vaccinale et d’autres 90 %. Souvent, on se tient avec des gens de notre groupe d’âge, donc on doit avoir une couverture vaccinale élevée dans tous les groupes », explique le Dr De Serres. L’épidémiologiste ajoute que la couverture vaccinale doit aussi être équivalente dans chaque région du Québec.

Objectif 3 : administrer deux doses à 75 % des Québécois de 12 ans et plus d’ici le 31 août

Jusqu’à présent, 60,5 % des Québécois âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose du vaccin et 5,4 % ont reçu la deuxième. Il reste un peu plus de 5,5 millions de doses à administrer en 90 jours pour atteindre l’objectif. Toutefois, selon les prévisions de l’INSPQ, une couverture vaccinale de 80 % serait plutôt à privilégier avant l’automne.

« La chose importante pour qu’on n’ait pas d’autres vagues, c’est d’augmenter la couverture vaccinale pour avoir au moins 70 % chez les jeunes de 12 à 17 ans et 80 % minimalement chez les adultes de 18 ans et plus », soutient le Dr De Serres.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est également du même avis. « Une adhésion forte aux mesures + couverture vaccinale de [plus de] 80 % dans tous les groupes d’âge [de 12 ans et plus] est essentielle pour les assouplissements à l’automne », a-t-il affirmé vendredi sur Twitter.