COVID-19

Déconfinement au Québec

Aucune région en zone rouge à compter de lundi

(Québec) Il n’y aura plus de rouge sur la carte du Québec à compter de lundi, et du vert fera même son apparition. Le premier ministre François Legault confirme que Montréal et Laval passeront en zone orange lundi, tout comme des MRC de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.