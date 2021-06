Dès mercredi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale vaccinera les Québécois de 12 ans et plus, entre 13 h et 21 h, au Centre de foires d’Expocité, à raison de 250 doses par jour.

Cinq journées débloquées pour les 12 ans et plus à Québec

Cinq journées de vaccination sans rendez-vous se tiendront à Québec dès mercredi. Les 12 ans et plus pourront recevoir une première dose de Pfizer jusqu’au 6 juin au Centre de foires d’Expocité, avec 1250 doses réservées. L’Université Laval y participera aussi.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Nous visons particulièrement les personnes de 18 à 35 ans, qui n’ont pas encore pris rendez-vous ou qui voudraient devancer l’administration de leur première dose », a indiqué la porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mélanie Otis, par courriel.

À Expocité et à l’Université Laval

Ainsi, dès mercredi, l’organisation vaccinera les Québécois de 12 ans et plus, entre 13 h et 21 h, au Centre de foires d’Expocité, à raison de 250 doses par jour. L’Université Laval tiendra aussi une journée de vaccination sans rendez-vous mercredi, aux mêmes heures, mais à raison de 150 doses dédiées.

Le CIUSSS précise également que pour les usagers préférant toujours prendre rendez-vous, « il reste des plages horaires disponibles mercredi au Centre de Foires d’Expocité », qui peuvent être réservées via la plateforme Clic Santé.

Avis aux personnes de 45 ans et plus qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca avant le 3 avril, et qui souhaitent avoir leur deuxième dose du même vaccin : il est aussi toujours possible de se présenter à Expocité ou à l’Université Laval jusqu’à mardi soir 21 h pour la recevoir. Depuis jeudi, « 3870 personnes se sont présentées pour recevoir leur deuxième dose d’AstraZeneca », soutient-on.

La semaine dernière, Québec avait annoncé qu’il fixait à huit semaines le délai entre les deux doses du vaccin d’AstraZeneca. Ainsi, les personnes qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca après le 3 avril ne sont pas éligibles pour le moment, rappellent les autorités au passage.

Des cibles chiffrées

Par ailleurs, le CIUSSS a révélé mardi que les groupes d’âge « à partir de 35 ans » ont maintenant atteint, voire dépasser la cible de 75 % de personnes vaccinées et/ou ayant pris rendez-vous dans la ville de Québec. « Pour atteindre la cible de 75 % chez les personnes de 18 à 34 ans, seulement 9226 personnes doivent encore prendre rendez-vous. Nous sommes très près du but », s’est réjouie l’organisation.

Chez les 12 à 17 ans, un peu plus de 5600 résidants ont été vaccinés, en plus des 11 880 qui ont déjà pris rendez-vous, ce qui totalise 42 % d’entre eux.

Pour les 18-24 ans, ce chiffre atteint 69 % à Québec, contre 68 % pour les 25-29 ans, 71 % pour les 30-34 ans et 78 % chez les 35-39 ans. La proportion surpasse la barre des 80 % — et en montant — à partir des 40-44 ans.