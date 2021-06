(Québec) Il n’y aura plus de rouge sur la carte du Québec à compter de lundi, et du vert fera même son apparition. Le premier ministre François Legault confirme que Montréal et Laval passeront en zone orange lundi, tout comme des MRC de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.

Tommy Chouinard

La Presse

Et puisque « c’est impressionnant » à quel point la situation épidémiologique du Québec « va vraiment bien », des régions seront peintes en jaune que tôt que prévu, a-t-il annoncé en conférence de presse mardi. Ce sera le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie-Centre-du-Québec, tout comme d’une partie du Bas-Saint-Laurent (Mitis, Rimouski et Matane). Le passage en zone jaune permet des rassemblements à l’intérieur des maisons entre les occupants de deux résidences. Il entraîne la réouverture des bars et autorise la tenue de matchs de sport à l’extérieur.

Toujours lundi, des régions se retrouveront même en zone verte : l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Parmi les assouplissements aux consignes sanitaires qui s’y appliqueront, 10 personnes ou les occupants de trois résidences pourront se voir à l’intérieur d’une maison. Les matchs de sport pourront se tenir à l’intérieur.

Rappelons que dans son plan de déconfinement, Québec a prévu que la majorité des régions passent en zone jaune d’ici le 14 juin, puis en zone verte d’ici le 28 juin.

Lors de sa conférence de presse, François Legault a tenu à rappeler que les personnes doivent porter le masque et rester à deux mètres de distance lors des rassemblements à domicile tant et aussi longtemps que l’on n’aura pas reçu deux de doses de vaccin.

Québec dévoilera d’ailleurs jeudi un calendrier pour l’administration de la deuxième dose du vaccin, par groupe d’âge. L’idée est de devancer l’opération, puisque le gouvernement veut que 75 % des 12 ans et plus soient vaccinés avec deux doses d’ici la fin du mois d’août.

François Legault a lancé un appel aux jeunes, les 18-40 ans, pour les inciter à prendre un rendez-vous pour une première dose. « Il y en a qui n’ont pas encore pris leur rendez-vous, et vous avez encore quelques jours devant vous avant qu’on ouvre pour la deuxième dose » dans la population en général. « Il y a beaucoup de places disponibles », a-t-il dit. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a reconnu un ralentissement au cours des derniers jours dans la prise de rendez-vous.

Les « débordements » survenus en particulier dans des parcs, « c’était prévisible » dans le cadre du déconfinement, a commenté François Legault, soulignant que d’autres pays ont vécu le même phénomène. « Quand on ouvre les vannes, il y a peut-être un trop plein au début. Par contre, il n’est pas question de tolérer la violence », a-t-il dit. Mais il « aime mieux de voir les gens se voir dans les parcs que dans les maisons ».