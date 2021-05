Les travailleurs étrangers venant œuvrer au Canada pendant la saison estivale pourront recevoir une première dose de vaccin contre la COVID-19 dès leur sortie de l’avion, à l’aéroport international Montréal-Trudeau.

Coralie Laplante

La Presse

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, avec plusieurs ministres du fédéral.

Les salariés pourront recevoir une deuxième injection dans les semaines suivantes, au sein de leurs régions de travail respectives.

« L’accessibilité de la vaccination est un facteur déterminant, et depuis le début de cette grande opération de vaccination, on constate sur le terrain une réelle volonté des entreprises de travailler de concert avec le réseau de la santé et des services sociaux pour adapter l’offre », a déclaré Christian Dubé par voie de communiqué.

La Direction de la santé publique de Montréal a indiqué qu’une équipe dédiée à la vaccination sera affectée à chacun des vols.

Toutefois, ce ne sont que « les travailleurs étrangers temporaires arrivant dans des vols nolisés » qui pourront bénéficier de cette mesure.