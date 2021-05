Les policiers ont été fort occupés au cours de la fin de semaine à Montréal et à Québec, où les rassemblements se sont multipliés avec la levée du couvre-feu et le déconfinement graduel. Les experts interrogés par La Presse ne craignent pas que ces rassemblements extérieurs aient un impact significatif sur le nombre de nouveaux cas d’infection, mais rappellent que les mesures sanitaires doivent continuer d’être respectées.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Coralie Laplante

La Presse

À Montréal, la foule a envahi les terrasses, mais aussi les parcs et les autres espaces publics extérieurs. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait déployé de nombreux policiers sur le terrain.

« On a vu beaucoup de rassemblements, mais la majorité des gens dans les parcs gardaient deux mètres de distance et étaient relativement espacés. Il y a quelques évènements où on a vu des personnes se coller ou s’embrasser. Cet aspect-là est plus inquiétant », estime Nathalie Grandvaux, directrice du Laboratoire de recherche sur la réponse de l’hôte aux infections virales du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Les spécialistes rappellent que la transmission extérieure est entre 10 et 20 fois plus faible que celle à l’intérieur. « C’est important d’avoir des contacts. On est chanceux qu’il fasse beau et qu’on puisse se voir à l’extérieur », soutient le Dr Quoc Nguyen, gériatre au CHUM.

Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et expert en virologie, précise toutefois que la transmission à l’extérieur n’est pas inexistante, d’où l’importance de respecter les mesures sanitaires actuelles.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le Vieux-Port de Montréal, dimanche

« Une trop grande densité de personnes à un même endroit qui discutent et qui ne respectent pas une distance appropriée pourrait mener à de nouvelles éclosions. Il faut se rappeler qu’à l’extérieur, le risque d’être infecté lorsqu’à proximité d’une personne contagieuse n’est pas nul et il faut continuer de respecter les mesures pour cette raison », dit-il.

Vieux-Montréal

Dans la nuit de samedi à dimanche, après la victoire du Canadien ayant forcé la tenue d’un septième et ultime match contre les Maple Leafs de Toronto, des groupes se sont rassemblés à différents endroits près du Centre Bell, dans le Vieux-Montréal ainsi que dans le secteur du Vieux-Port.

Une femme de 18 ans a été atteinte par un projectile d’arme à feu à un pied, peu après minuit, rue du Quai de l’Horloge, près de la rue de la Commune. Selon nos informations, une dispute aurait éclaté entre des amis, et au moins un coup de feu aurait été tiré, atteignant la jeune femme à un pied. Un homme de 19 ans a également été poignardé au haut du corps.

Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie. Elles devraient être interrogées par les enquêteurs lorsque leur état de santé le permettra.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le calme était revenu dimanche près du quai de l’Horloge. Une foule y était rassemblée dans la nuit de samedi à dimanche. Deux personnes ont été blessées.

Outre cet incident, la situation est demeurée sous contrôle dans le Vieux-Montréal. « Il n’y a eu aucun incident au niveau de la place Jacques-Cartier et de la rue Saint-Paul. Les gens étaient festifs », a souligné Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

Aux alentours de 23 h 30 à minuit, un déploiement policier a été effectué par le SPVM pour demander aux gens de partir tranquillement. « Il n’y a eu aucun grabuge et aucune intervention physique n’a dû être faite du côté du SPVM. Les gens ont quitté sans problème et je vous dirais qu’aux alentours de 2 h du matin, le Vieux-Port était revenu à la normale », a affirmé M. Brabant.

Les policiers du SPVM étaient aussi plus nombreux dans les parcs samedi, au lendemain de grands rassemblements observés la veille à l’occasion de la levée du couvre-feu.

« Je vous dirais que c’était plus calme. Il y avait une présence policière dans chaque arrondissement, où il y avait des surveillances de parcs. Il n’y a aucun incident qui a été rapporté du côté du SPVM. Tout s’est bien déroulé », a ajouté le porte-parole du corps policier.

Arrestations et agression armée à Québec

Vendredi soir, des foules avaient dû être dispersées dans le secteur du Vieux-Montréal ainsi qu’au parc Laurier, selon le SPVM.

D’autres rassemblements avaient eu lieu au Vieux-Port, au parc La Fontaine et au parc Jarry, mais l’ambiance était plutôt festive et aucun incident n’a été signalé par les policiers.

De nombreux déchets jonchaient toutefois les parcs samedi et dimanche matin.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le parc La Fontaine, dimanche

Samedi, la mairesse Valérie Plante a invité les Montréalais « à se ramasser » et dit souhaiter que ces grands rassemblements ne se reproduisent plus. « Les policiers doivent continuer à rappeler aux gens [que] s’il y a des rassemblements, c’est non », a-t-elle fait valoir.

D’autres rassemblements ont pu être observés à Québec. Vendredi, il y avait une foule nombreuse au parc Victoria, où les esprits se sont échauffés entre deux individus. Les policiers ont notamment dû intervenir, peu après 21 h 30, lorsqu’un jeune homme dans la vingtaine a été poignardé à l’arme blanche. Une femme a aussi été blessée à la tête. La police a pris la décision de fermer le parc Victoria vers 22 h, après avoir fait une évaluation qui a pris en considération le contexte et le type de foule.

Avec Daniel Renaud, La Presse, et La Presse Canadienne