COVID-19

Gestion de la pandémie

Comment se compare-t-on au reste du monde ?

Comment le Québec se compare-t-il dans la gestion de la pandémie de COVID-19 par rapport au reste de la planète ? Il impressionne dans l’administration de la première dose du vaccin avec le troisième rang dans notre classement de 26 pays et régions. Mais le Québec tire de l’arrière pour l’administration de la deuxième dose du vaccin, le taux de décès liés à la COVID et le nombre de cas. Le Québec et le Canada ont aussi subi parmi les pires soubresauts économiques de la pandémie. État de la situation.