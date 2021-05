Au moment où le Québec se déconfine, la COVID-19 poursuit sa forte tendance à la baisse. La province rapporte lundi 276 nouveaux cas et un décès supplémentaire alors que 60 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin.

Pierre-André Normandin

La Presse

Les 276 nouveaux cas rapportés lundi portent la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à 360. La tendance est ainsi à la baisse de 37 % depuis une semaine.

Signe de l’embellie, aucune région n’affiche actuellement un taux de propagation de niveau rouge (soit de plus de 10 cas par 100 000 habitants) et une seule région demeure statistiquement en orange. Il s’agit de Chaudière-Appalaches, avec 7,3 cas par 100 000 habitants.

Douze régions affichent un taux de propagation de niveau jaune, soit entre 2 et 6 cas par 100 000 habitants. Du lot, on trouve Montréal et Laval, qui ont pourtant été maintenus en mesure de zone rouge encore au moins jusqu’au 7 juin. Enfin, trois régions affichent un taux de niveau vert. Rappelons qu’aucune région n’est encore passée aux mesures de niveau vert pour le moment.

Malgré cette embellie, le ministre de la Santé continue à inviter à la prudence. « Il faut toutefois rester prudents pour éviter que ce nombre [grimpe] comme ça a été le cas à l’automne dernier. La solution : respecter les mesures et se faire vacciner », a indiqué Christian Dubé.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 a poursuivi sa baisse également. On recense présentement 362 personnes hospitalisées, soit deux de moins que la veille. Du nombre, 89 se trouvent aux soins intensifs.

Le décès supplémentaire s’inscrit aussi dans une tendance baissière, la moyenne étant désormais de cinq. Ce 11 128e décès enregistré depuis le début de la pandémie au Québec a été rapporté dans la région de Montréal.

Ce bilan s’inscrit au moment où la province franchit le cap des 60 % de sa population ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. En effet, 5,1 millions de personnes ont reçu au moins une dose. Du nombre, 437 000 personnes ont reçu leurs deux doses, soit 5,1 % de la population.